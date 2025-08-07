Fiat Toro ganha novo visual e itens inéditos na linha 2026 Picape líder fica R$ 1.900 mais cara e ganha novo visual e novos itens de série Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2025 - 17h30 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h38 ) twitter

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

A Fiat Toro 2026 acaba de receber uma importante reestilização perto de completar seus dez anos de mercado. A Fiat é líder em vendas com 45% das vendas do segmento com a força da Strada e da Toro. Ao longo do tempo, já foram 600.000 unidades vendidas na América Latina e agora a picape média recebe novo estilo, atualizações de equipamentos e mantém seu perfil versátil, ainda devendo um motor com assistência híbrida e mais itens de série em segurança ativa. O R7-Autos Carros está no evento de lançamento na Toro para conhecer as seis novas versões da picape.

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Estilo renovado da Toro 2026

A Fiat Toro ganha um perfil mais esportivo e alinhado com os futuros produtos da marca. “Temos uma nova orientação de design para os futuros produtos que virão. Foi assim no Pulse, no Fastback e agora na Toro”, explica Peter Fassbender, diretor do Design Center da Stellantis.

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Em resumo, a Toro tem novo farol afilado como um “olho do Touro”, um para-choque com novo skid plate inferior, nova entrada de ar inferior e lanternas afiladas e destacadas. As rodas ganham elementos lineares e quadrados e varia conforme a versão. Os logotipos também tem orientação mais “quadrada” incluindo a designação das quatro versões.

Interior

Por dentro as mudanças serão bem sutis. Há novas molduras nas saídas de ar, nova manopla de câmbio e alguns detalhes internos. Um destaque é o freio eletrônico de estacionamento com função auto hold. O console central tem uma moldura marrom e novo espaço para a chave presencial, além da nova alavanca do câmbio que é automático em todas as versões.

‌



Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Há novos revestimentos dos bancos que mudam conforme a versão, painel digital com novos gráficos e também detalhes verticais. Outra novidade é a multimídia vertical de 10 polegadas, nas versões mais caras (nas demais o equipamento é de 7 ou 8,4 polegadas), e agora o cluster digital de 7 polegadas também é novo e de série.

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Conforme a versão há comutação de farol alto automático, o pacote ADAS tem frenagem automática além de alerta de ponto cego, mas ainda não traz controle de cruzeiro adaptativo. Há um aplicativo com serviços conectados com alertas de condução, assistência de chamada de emergência e rastreamento feito em parceria con a Ituran.

‌



Motor da Fiat Toro 2026

Apesar da expectativa, a Fiat ainda não introduziu conjunto híbrido, nem mesmo assistência leve nos motores flex ou diesel da Toro. As versões Endurance Turbo 270 Flex e 2.2 Turbodiesel seguem com a única mudança dos novos freios a disco nas quatro rodas e freio eletrônico de estacionamento.

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Com o motor Turbo 270 Flex, a picape entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque, incluindo as versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra.

‌



Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Já com o motor MultiJet 2.2 Turbodiesel, são 200 cv de potência e 450 Nm detorque, um ganho de 18% na potência e 29% no torque, unindo agilidade, performance e menor consumo de combustível.

Preços, acessórios e garantia da Toro 2026

São ao todo seis versões. Endurance e Freedom com motor T270 e tração 4x2, Ranch e Volcano diesel 2.2 4x4 e também Volcano e Ultra T270 com tração 4x2. Os preços começam em R$ 159,4 mil chegando a R$ 228,4 mil na topo de linha Ranch com motor diesel.

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Há mais de 24 acessórios para caçamba e porta malas, extensores, tapetes, transbike entre outros.

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Preços da nova Fiat Toro 2026

Endurance Turbo Flex - R$ 159.490,00

Freedom Turbo Flex - R$ 169.490,00

Volcano Turbo Flex - R$ 186.490,00

Ultra Turbo Flex - R$ 196.490,00

Volcano Diesel - R$ 210.490,00

Ranch Diesel –R$ 228.490,00

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Histórico de picapes da Fiat

A Fiat lembra que foi a pioneira ao desenvolver uma picape baseada em um carro compacto que foi a 147 Pick-up (depois City e Fiorino após 1988). Em 1995, a Fiat lembra que com a Fiorino Trekking passou a experimentar novos nichos depois seguidos pela Strada em 1998, hoje um dos veículos mais vendidos do mercado brasileiro. A primeira versão da Toro, baseada no sucesso das versões aventureiras da Strada como a Adventure Locker, estreou em 2016 e lidera o segmento de modelos médios. “Uma mistura de SUV com picape, tendo caçamba e conforto de carro que é um sucesso e isso nos inspirou a fazer a Nova Strada com estilo vencedor para uso misto, conquistando clientes de vários segmentos”, reforça Battaglia.

