Fim do Nissan Skyline GT-R: relembre a história do esportivo japonês

O Nissan GTR está definitivamente com pedidos fechados. Com isso a história do Skyline vai apagar a luz própria após uma trajetória de muito sucesso ao longo dos últimos 18 anos de vida. Vamos relembrar a história do Nissan GT-R R35 que agora está deixando de ser produzido.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

Antes disso vale lembrar que a própria Nissan ja oficializou: “O Nissan GT-R recebeu pedidos de muitos clientes e encerrou a aceitação de pedidos para a quantidade planejada para produção”

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

A história do Skyline é longa embora o GT-R como conhecemos só exista mesmo há 18 anos. A Nissan lançou o Skylike em 1957 com motor 1.5 aspirado e ao longo do tempo esse carro derivou uma série de modelos de aspiração esportiva como cupês conversíveis.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

A ideia era de Shinichiro Sakurai que sempre incentivou a produção de modelos esportivos dentro da linha Nissan.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

A primeira vez que o nome GT-R foi usado na linha Nissan ocorreu entre 1969 e 1973. Chamado Skyline GT-R (de Gran Turismo–Racing), com motor seis cilindros em linha 2,0 litros com comando simples no cabeçote que tinha 160cv.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

Foi um sucesso apesar do alto preço cobrado na época. A segunda geração veio em 1973 mas a crise do petróleo levou a suspensão da produção do Skyline no mesmo ano.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

Em 1989 ele voltou. O Nissan Skyline GT-R se atualizou e voltou a fazer história. Tinha desenho atual para a época e tinha motor 2.6 litros biturbo RB26 em linha de 6 cilindros, com 276 cv e tração nas quatro rodas.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

O tempo passou e o carro envelheceu mas voltaria em 1995 com uma nova geração chamada Skyline Gt-R R32 que tinha o mesmo motor RB26 com problemas de lubrificação anteriores já corrigidos.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

Em 1997 chegaria a versão superesportiva do Skyline: NISMO 400R baseada no R32, com o motor RBX-GT2 de 2.8 litros e 400 cv. Foi essa geração que apareceu no filme Velozes e Furiosos e ajudou a eternizar o carro cuja geração se encerraria em 2002.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

Em 2007 o GT-R voltaria para a geração que dura até hoje mas está se despedindo.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

O R35 estreou naquele ano com motor V6 biturbo de 480cv que foi um sucesso imediato. Anos depois surgiria uma versão ainda mais forte com 530cv e depois 600cv que foi a última evolução do carro.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

Mas regras de emissões e de segurança ou até mesmo de ruído aceleraram o final do GT-R até que em 2024 anunciou que o esportivo não teria uma nova geração. Na Austrália o governo exigiu revisões no sistema de prevenção a colisão e na Europa por não atender a várias regras as vendas do GT- R já estavam suspensas.

História do Skyline que evoluiu para o GT-R esportivo desde os anos 1960 (Divulgação Nissan)

Agora o GT-R R35 encerra sua produção após uma longa trajetória de sucesso que deixa o legado da esportividade para trás.

