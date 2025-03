Nissan Kicks Play 2025 está à venda para o público PCD

Nissan Kicks Play 2025 está à venda para o público PCD Veja os preços do SUV de entrada da Nissan Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

Apresentado neste mês, o Nissan Kicks Play é nova versão de entrada para o SUV compacto que vendeu 4.448 unidades em janeiro sendo o terceiro SUV da categoria mais vendido do país. Disponível ao público em três versões: Active Plus, Sense e Advance Plus, o Nissan Kicks já está disponível para o público elegível de PCD.

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

O Kicks Play mantém motor 1.6 de 110/113cv e 15kgfm de torque combinado com câmbio automático CVT com pacotes bem próximos de equipamentos. O Kicks Sense traz ar-condicionado, direção elétrica, 6 airbags, controles de tração e estabilidade, rodas aro 16 com calotas, assistente de partida em rampa, monitor de pressão dos pneus, ajuste de altura para o banco do motorista, vidros elétricos e lanternas de LED, piloto automático e multimídia com tela de 7″ compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

A Sense adiciona rodas de liga leve de 17″ e rack de teto enquanto a Advance Plus chave presencial, painel parcial digital com tela de 7”, alerta de colisão frontal com assistente de frenagem, multimídia com tela de 8″ e bancos de couro. Vale lembrar que apenas a versão Active Plus está disponível com todas as isenções de impostos enquanto as demais tem apenas desconto parcial.

‌



Active Plus: Preço público - R$ 117.990 | Preço PCD - R$ 92.990

Sense: Preço público - R$ 126.890 | Preço PCD - R$ 105.990

‌



Advance Plus: Preço público - R$ 146.790 | Preço PCD - R$ 120.390

NOVO KICKS PLAY 2025: nova versão enquanto o Novo Kicks não vem! VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.