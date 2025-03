Freio a disco e freio a tambor: quais são as vantagens e desvantagens Freio a tambor já foi usado não passado mas em alguns casos ainda pode ser a melhor opção Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Freepik/Divulgação

Quando analisamos um veículo um dos itens importantes são os conjuntos de freios. Antigamente os veículos usavam freios do tipo tambor mas já há várias décadas os carros de passeio passaram a utilizar conjuntos a disco tanto na dianteira quanto até mesmo na traseira. E quando analisamos tecnicamente esse veículo somos muitas vezes induzidos ao erro de achar que o freio tambor é sempre menos eficiente que um disco. Freio a tambor O freio a tambor foi o primeiro método de frenagem apropriado para os veículos, inventado em 1902 por Louis Renault. No freio a tambor um fluido é pressionado e percorre as tubulações, chegando no cilindro de roda que irá pressionar as sapatas, componente que tem material de atrito que em contato com o tambor de freio irá desacelerar o veiculo, visto que o tambor gira junto da roda. Além desses componentes principais, ainda estão presentes rolamentos e demais peças auxiliares.

Renault/Reprodução

As principais vantagens do freio a tambor são o menor custo, visto que são mais baratos de produzir e também requerem esforço menor para ser acionado, diminuindo a pressão hidráulica requerida para gerar a força de atrito necessária, e ainda tem um custo de manutenção menor.

Renault/Reprodução

Entretanto, o freio a tambor é mais suscetível a um sobreaquecimento, dado que o fluxo de ar é muito menor devido ao estilo de construção fechado. Além disso, embora a força necessária de acionamento seja menor, o curso do pedal de freio é maior para o seu acionamento. Apesar disso também pode ser usado amplamente em picapes pois o sistema fechado é mais eficiente em caso de terrenos com lama por exemplo.

‌



Renault/Reprodução

Freio a disco O freio a disco foi inventado no período próximo do freio a tambor, mas devido às limitações técnicas da época e aos elevados custos ele só se popularizou a partir da segunda metade do século XX. Esse sistema contém um disco ou rotor, uma pinça que segura as pastilhas de freio e um pistão. Quando o pedal do freio é pressionado, o sistema hidráulico força o pistão na pinça para empurrar a pastilha lateralmente, enquanto a força para trás do pistão é usada para puxar a pastilha do freio do outro lado do rotor. Isto produz um movimento de compressão que aperta o disco com força, gerando atrito e parando o veículo. Esse sistema é mais eficiente e já amplamente usado nos veículos ao menos no conjunto dianteiro.

Renault/Reprodução

Sua popularização nos veículos atuais se deve principalmente ao fato de que possuem uma excelente dissipação de calor, devido à grande área do disco e ao melhor fluxo de ar nos componentes, fazendo com que o freio conserve a capacidade de frenagem por períodos muito superiores a um freio a tambor. Além disso, a manutenção e ajuste do sistema é mais simples, facilitando os reparos.

‌



Crosley/Divulgação

Dessa maneira, a escolha sobre qual tipo de sistema de frenagem usar pela fabricante depende principalmente do custo final do produto e a sua utilização. Para o motorista, as situações em que o freio a disco é mais necessário são descidas de serra com o veículo carregado, por exemplo, além de frenagens em alta velocidade consecutivas, como estradas sinuosas ou em pista, e, também, para o proprietário que gosta de acelerar o seu carro consistentemente. Para um consumidor que irá utilizar o veículo de maneira comum, o freio a tambor atenderá normalmente as situações cotidianas.

Renault/Reprodução

Como cuidar bem dos freios? O sistema dos freios é muito importante para a segurança do veículo. Do ponto de vista prático, não é possível fazer grandes manutenções no freio sem desmontar o conjunto da roda para uma análise mais detida. No entanto, ao -1 vez por ano, o conjunto dos freios deve ser verificado. Pastilhas têm vida útil e desgaste mais acelerado quando trabalham sob o trânsito pesado. Caso estejam desgastadas o disco também deve ser trocado. Outra manutenção importante é o fluido do freio que também tem vida útil e deve ser substituído por completo por um mecânico habilitado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.