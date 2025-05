Fusca do ex-presidente Mujica era brasileiro ou mexicano? Fotos indicam que o fusca de Mujica veio mesmo da fábrica Anchieta em São Bernardo do Campo/SP Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h18 ) twitter

Memorial da Democracia Uruguai/Reprodução

A morte do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica nesta semana trouxe de volta a polêmica a respeito do seu icônico Fusca azul. Mujica era um fã do clássico Volkswagen e enquanto presidente (entre 2010 e 2015) abriu mão de carros oficiais para continuar usando seu fusquinha. A polêmica fica em torno da origem do Fusca: era brasileiro ou mexicano?

Gett Images/Reprodução

Toda a polêmica foi criada em torno da configuração do carro porque o Fusca de Mujica era ano 1987. Supostamente teria sido feito no México uma vez que a produção da primeira fase do Fusca brasileiro havia cessado um ano antes.

Redes Sociais/Reprodução

Porém, as imagens mostram itens como os vidros que eram menores do que o Fusca mexicano (que replicava a carroceria do modelo alemão), os retrovisores simplificados e as setas sobre os pára-choques (no modelo mexicano já estavam nos pára-choques).

Memorial da Democracia Uruguai/Reprodução

A tese mais aceita é que o Fusca azul Niágara de Pepe Mujica tenha sido mesmo feito no Brasil no final de 1986 mas vendido algum pouco depois para o mercado uruguaio e por isso já como modelo 1987, algo que o Brasil não teve.

‌



Volkswagen/Divulgação

O carro em questão tem motor 1600cc com o tradicional motor boxer refrigerado a ar com 67cv e 14kgfm de torque chegando a velocidade Máxima de 144km/h. A transmissão é manual de quatro marchas. Originalmente a mecânica 1600 tinha consumo entre 7 e 9km/l com gasolina.

Volkswagen/Divulgação

O Fusca tem na ficha técnica 4,20m de comprimento, 1,54m de largura e 1,48m de altura e “porta malas” dianteiro sob o capô capacidade de 150 litros.

‌



Carrosweb/Reprodução

O Fusca deixou de ser produzido no Brasil em 31 de outubro de 1986. A Volkswagen chegou a fazer 5 unidades do Fusca no primeiro semestre com algumas mudanças que seriam incorporadas à linha 1987 como modelos de estudo. Relógio de painel, desembaçador traseiro, protetores de pára-choque em borracha e retrovisor do lado direito eram alguns desses itens. Mas a Volkswagen decidiu descontinuar o Fusca então em 1986 algumas unidades foram exportadas, outras viraram a edição especial de 850 unidades e outras foram feitas como modelos comuns de produção.

Volkswagen/Divulgação

O carro de Pepe Mujica ficou mais famoso em 2014, quando um xeique árabe ofereceu cerca de US$ 1 milhão pelo Fusca (cerca de R$ 2,5 milhões à época) em 10 picapes diesel como permuta. O então presidente uruguaio recusou a oferta. Em 2023 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na casa de Mujica, localizada em uma chácara na zona rural de Montevidéu, onde conversou por duas horas com o político que ofereceu ainda uma volta a bordo do Fusca 1987.

‌



Ricardo Stuckert/Reprodução

