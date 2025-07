Geely começa a expor o EX5 em 22 shoppings e concessionários Toco estará na demonstração dos recursos do SUv elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Geely começa a expor o EX5 em 22 shoppings e concessionários Reprodução

A Geely começou agora em julho uma operação “imersiva” para mostrar o EX5 elétrico ao público. Além das primeiras concessionárias que chegarão a um total de 12 lojas até agosto serão 22 shoppings com exposição do novo modelo.

SUV elétrico chega em julho ao Brasil

O público terá contato com alguns recursos do veículo posicionado no centro de compra: massagem dos bancos, demonstração do modo Relax com som e 16 alto falantes além da iluminação dinâmica e ainda um café expresso preparado na cafeteira ligada ao cabo V2L.

Renault/Geely/Divulgação

O Geely EX5 também será mostrado com foco nos recursos internos como a tela de 15,4 polegadas que permite interação entre os ocupantes, 200 comandos de voz, câmera 360 graus entre outros.

Geely EX5

Com 4,61 metros de comprimento, 1,90 m de largura e 2,75 m de entre-eixos, o SUV vem equipado com motor elétrico de 218 cv e 32,6 kgfm de torque alimentado por bateria Blade 60.2 kWh com entrada de 100kw de potência para recargas rápidas.

‌



O Geely EX5 estará exposto nos seguintes shoppings: SHOPPING VILLA ROMANA SHOPPING MANAIRA SHOPPING NATAL BH SHOPPING SHOPPING VILA LOBOS SHOPPING ELDORADO SHOPPING PARK BARIGUI SHOPPING IGUATEMI BOSQUE SHOPPING BARRA DA TIJUCA SHOPPING FLAMBOYANT SÃO LUÍS SHOPPING SHOPPING IGUATEMI BRASÍLIA SHOPPING SALVADOR SHOPPING SÃO JOSÉ SHOPPING ALPHAVILLE SHOPPING IBIRAPUERA SHOPPING IGUATEMI POA SHOPPING GOLDEN SQUARE SHOPPING ANÁLIA FRANCO SHOPPING MORUMBI SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS SHOPPING RIOMAR

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.