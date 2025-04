Gigante das motos elétricas inicia produção no Brasil Yadea anuncia parceria com a JBL para fazer motos em Manaus Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/04/2025 - 19h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h00 ) twitter

Yadea/Divulgação

A Yadea é a maior fabricante de motos elétricas do mundo e acaba de anunciar uma parceria com a JBL (Jabil Industrial do Brasil Ltda) para a produção de motocicletas em Manaus/AM.

Yadea/Divulgação

Fundada em 2001 a Yadea já produziu mais de 100 milhões de unidades para diversos mercados com foco na Ásia. Hoje a marca está estabelecida na China onde fica sua base além do Vietnã e Tailândia.

Yadea/Divulgação

Ainda não ficou claro quantos produtos serão lançados por aqui mas a Yadea é uma marca de alto volume de produção com 20 mil patentes e dezenas de modelos em vários segmentos.

Yadea/Divulgação

Nos próximos meses a Yadea deve divulgar mais sobre sua estratégia de produtos para a América do Sul. A partir de Manaus a empresa irá atender outros mercados da região.

‌



