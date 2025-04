GM confirma a volta do Chevrolet Captiva na versão elétrica Novidade será lançada até o final do ano na América do Sul Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/04/2025 - 12h16 (Atualizado em 21/04/2025 - 13h05 ) twitter

GM confirma a volta do Chevrolet Captiva na versão elétrica GM/Reprodução

A General Motors confirmou hoje o retorno do SUV Captiva para a região da América do Sul. O SUV retorna com motor 100% elétrico, mostrando a intenção da marca de avançar na eletrificação dos mercados da região. Ainda sem detalhes confirmados, o SUV Captiva é baseado no WULING Starlight S chinês e virá importado ao Brasil.

GM confirma a volta do Chevrolet Captiva na versão elétrica GM/Reprodução

O Vice-Presidente Fábio Rua divulgou um vídeo e texto nas redes sociais onde comenta o futuro lançamento. “O modelo faz parte do plano global de eletrificação da marca e integra os cinco lançamentos previstos para 2025. Com design marcante, amplo espaço interno, tecnologia avançada e a confiabilidade da Chevrolet, o Captiva EV foi desenvolvido para quem busca um SUV familiar, moderno e alinhado com a mobilidade sustentável”, diz o executivo.

GM confirma a volta do Chevrolet Captiva na versão elétrica GM/Reprodução

Nas imagens, um primeiro lote do Chevrolet Captiva desembarca no Porto, onde é possível confirmar informações sobre a novidade.

GM confirma a volta do Chevrolet Captiva na versão elétrica GM/Reprodução

O SUV tem porte médio grande, com 4,74 m de comprimento, 1,89 m de largura e 2,80 m de entre-eixos, medida similar aos híbridos BYD Song Plus e Pro ou GWM Haval H6.

‌



GM Captiva GM Autority/Reprodução

Na China, o Wuling Starlight, rebatizado como Chevrolet Captiva, tem motor de 204 cv e 31,6 kgfm, com bateria de 60kwh, que rende uma autonomia de até 510 km no ciclo chinês CLTC. No passado. o Captiva fez sucesso no Brasil com motor V6 ou 2.4. Derivado do Opel Antara europeu se tornou um dos SUVs mais desejados no começo da década passada. Esse mesmo nome Captiva ainda é usado em um SUV da Baojun (530) compacto a combustão vendido em vários países.

