GM confirma S10 100 anos, que chega em breve; veja teaser Versão especial terá apelo off road, mas deve manter motor 2.8 turbodiesel Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chevrolet/Divulgação

A General Motors confirmou nesta semana que o primeiro produto comemorativo aos 100 anos da marca será a pick-up S10. A utilitária que foi reestilizada o ano passado também irá representar a 100ª edição comemorativa da marca no país. Com isso, a Chevrolet divulgou apenas uma imagem como teaser desse futuro lançamento.

Historicamente, a General Motors já apresentou versões especiais de grandes sucessos do passado como o Chevette, o Corsa, Vectra, a própria S10 e Blazer entre outros. Durante o evento de 100 anos, a General Motors mostrou pick-up com apelo off road e um protótipo da S 10 sobre o palco do evento realizado no início do ano.

Chevrolet/Divulgação

Novidades da S10 100 anos

Além do apelo off road, a edição comemorativa a S10 terá o estilo visual e a reestilização do ano passado que incluiu uma revisão no motor 2.8 turbodiesel com 207cv e 52kgfm, novo câmbio automático de oito marchas, painel digital e multimídia de 11 polegadas. Mas até o momento não há uma data marcada para o lançamento da S10 100 anos.

Preços da Chevrolet S10 2025

A Chevrolet S10 é vendida em 6 versões. Os preços partem de R$ 245.190 na versão Cabine Simples e chega aos R$ 323.490 na versão High Country topo de linha.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.