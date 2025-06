Golf GTI 50 anos é revelado e tem mais de 320cv: veja fotos Com bodykit do Clubsport, versão traz acerto mais potente e visual exclusivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Golf GTI 50 Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen revelou as imagens e informações do Golf GTI 2026, ano em que a versão esportiva vai completar 50 anos de lançamento. O “GTI” Edition celebra o cinquentenário do carro com motor 2.0TSI EA888 com 325cv, o acerto mais potente já lançado no Golf.

Visualmente o Golf GTI 50 anos tem o mesmo estilo do Clubsport, mas com rodas específicas, emblemas e detalhes de acabamento próprios da série especial. Por dentro há bancos esportivos e acabamento com detalhes em veludo e desenho xadrez, de perfil mais retrô.

Golf GTI 50 Volkswagen/Divulgação

Entre os carros de produção em série, o Golf GTI é o mais rápido já testado no circuito de Nürburgring Nordscheleife. Ele levou exatos 7:46.13 nas mãos do piloto Benny Leuchter.

O motor 2.0 TSI tem 325cv com 42kgfm de torque sem eletrificação e com tração dianteira sendo mais potente que o Clubsport de 300cv e que o GTI convencional. tendo quase a potência do Golf R. O câmbio é o mesmo: dupla embreagem de sete velocidades.

‌



Golf GTI 50 Volkswagen/Divulgação

Com visual esportivo, o Golf 50 anos é 15mm mais baixo que o GTI, tem rodas aro 19 forjadas e pneus Potenza Race Bridgestone semi-slick e ainda traz escapamento Akrapovic. As rodas e pneus além do amortecedores ajudam o Golf 50 anos a “emagrecer” 26,4kg.

O Golf GTI 50 anos será vendido nas cores Branco Puro, Cinza Moonstone, Preto Metálico Grenadilla, Verde Metálico Dark Moss e Vermelho Tornado, cor que ilustra essa reportagem. Vale lembrar que o Golf GTI será lançado no Brasil mas não sabemos ainda se de alguma forma o GTI 50 anos também teria espaço por aqui.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.