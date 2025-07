GWM apresenta Tank 500 com jeitão de SUV para os Estados Unidos Marca propõe novidade para o segmento de SUVs grandes com motor híbrido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h00 ) twitter

Ainda que as marcas chinesas estejam bem longe dos Estados Unidos a Great Wall Motor (GWM) anunciou a estreia oficial do novo Tank 500 para este próximo sábado. O SUV parece feito com o perfil dos modelos norte-americanos com linhas robustas e chega ainda este ano à China.

O SUV off-road de grande porte passa a contar com um sistema avançado de condução semiautônoma e novas opções de motorização híbrida plug-in (PHEV).

A principal novidade está na adoção do lidar Hesai ATX no teto, 60% menor e 50% mais leve que o sensor anterior (AT128). O componente é parte do sistema Coffee Pilot Ultra, o pacote mais avançado de assistência à condução da marca.

O modelo segue com as mesmas dimensões: 5,08 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,90 m de altura e 2,85 m de entre-eixos, oferecendo configurações com 5 ou 7 lugares. O design mantém a identidade atual, com grade trapezoidal redesenhada com detalhes cromados, novo logo da GWM na traseira e uma inédita opção de pintura verde.

Versões híbridas com até 610 cv

As motorizações não devem mudar seguindo o conceito Hi4-T que está disponível no Tank 300 vendido no Brasil por exemplo. O Tank 500 será oferecido nas versões Hi4-T e Hi4-Z, ambas híbridas plug-in com motor 2.0 turbo:

• Tank 500 Hi4-T: motor elétrico de 120 kW (161 cv), potência combinada de 248 cv e bateria de 36,7 kWh, com autonomia elétrica de 110 km (WLTC).

• Tank 500 Hi4-Z: dois motores elétricos que somam 610 cv, com bateria de 59,05 kWh e autonomia elétrica de 201 km (WLTC).

Interior tecnológico mas esquisito

Por dentro, o SUV adota um layout em T, com tela central flutuante e painel digital comum aos mercados chineses. O estiramento fica por conta do revestimento azul e gelo, um pouco fora do usual para dizer o mínimo.

O modelo atual parte de 335 mil yuans (cerca de R$ 255 mil em valores convertidos) na China e está disponível com motor a combustão e versões híbridas plug-in.

