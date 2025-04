GWM H9, derivado da Poer, será fabricado no Brasil SUV de 7 lugares tem opção diesel e híbrida no mercado chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 09h00 ) twitter

GWM/Divulgação

A Great Wall Motors anunciou durante o Salão de Xangai, que além da picape Poer com motorização diesel, também irá fabricar um “SUV de 9 lugares com estrutura de chassi” nas palavras de Diego Fernandes, CCO da GWM. Esse carro já existe e recebe o nome de Haval H9.

GWM/Divulgação

Porém o H9 não tem qualquer relação com o Haval H6. É um SUV maior com desenho quadrado que está em voga nas mãos dos designers chineses e lembra o perfil dos Land Rover Defender. O estilo também remete ao Tank 300 porém com maior tamanho.

GWM/Divulgação

O Haval H9 usa chassi tradicional e tem motor 2,4 litros turbodiesel de 184cv e tambem opção híbrida Hi4T mirando produtos como Toyota SW4, Jeep Commander, Mitsubishi Pajero, Chery Tiggo 8, e outros de 7 lugares.

GWM/Divulgação

Nas dimensões o Haval H9 tem 5,07m de comprimento, 1,93m de altura, 1,98m de largura e um entre-eixos de 2,85 metros.

GWM/Divulgação

Seja como for o Haval H9 ainda levará um tempo para chegar. A picape Poer chega no segundo semestre inicialmente importada e depois nacional com motor diesel ou híbrida e só então a GWM estará pronta para começar a produção do Haval H9 o que só deve ocorrer no final do próximo ano.

@marcoscamargo_carros ESSE É O HAVAL QUE NÃO VAMOS TER NO BRASIL: Haval XIAOLONG Max com novo design e novo interior além de motores mais eficientes! . Será que a GWM deveria trazer esse carro para o Brasil? #novidades #gwm #flypシ ♬ som original - marcoscamargo_carros

