GWM inicia pré-venda do SUV Haval H9 e da picape Poer P30 no Brasil Picape e SUV grande não tiveram preço revelado mas chegam em breve ao país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h59 )

GWM/Divulgação

A GWM abriu nesta terça-feira (19) as reservas antecipadas do SUV Haval H9 e da picape Poer P30, que chegam ao mercado nacional em setembro. Os interessados podem garantir um dos modelos mediante depósito de R$ 9 mil pelo site da marca, aplicativo My GWM, Mercado Livre ou na rede de concessionárias.

GWM/Divulgação

Os preços oficiais serão revelados no dia 10 de setembro (Poer P30) e 12 de setembro (Haval H9). Quem fizer a reserva antecipada terá direito a um kit de acessórios exclusivo: no Haval H9, engate de reboque, rack de teto e caixa organizadora; na Poer P30, capota marítima, santo antônio tubular e trava antifurto do estepe. A oferta é válida até 10 de setembro.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

O Haval H9 é um SUV de sete lugares com tração 4x4, enquanto a Poer P30 marca a estreia da GWM no segmento de picapes médias no Brasil. Ambos utilizam motor 2.4 turbodiesel e câmbio automático de nove marchas, além de sistema de tração inteligente com modos 4x2, 4x4 High e 4x4 Low.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

Nas dimensões, o Haval H9 mede 4,95 m de comprimento e 1,93 m de altura, enquanto a Poer P30 tem 5,41 m de comprimento e 1,88 m de altura. Entre os equipamentos, os dois modelos oferecem faróis Full-LED, bancos em couro climatizados, central multimídia de 14,6”, câmera 360°, carregador de celular por indução de 50 W e pacote de condução semiautônoma de Nível 2+.

