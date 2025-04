GWM vai lançar Poer com motor diesel no segundo semestre Poer terá modelo 2,4 litros turbodiesel e versão híbrida: GWM confirma ainda SUV de 7 lugares Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 09h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

A GWM vai iniciar as vendas da picape Poer no Brasil no semestre. Com 1% de market share no Brasil com tíquete médio de R$ 250 mil em 2 anos de operação a marca está satisfeita com os resultados e agora é hora de avançar. Prestes a inaugurar a fábrica de Iracemapolis/SP, a GWM está perto de iniciar as vendas da picape Poer depois de lançar o Tank 300 e prepara mais novidades mas há uma mudança; a picape também terá motor diesel sem eletrificação no país.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

As duas terão a mesma carroceria e basicamente o mesmo desenho mas a versão híbrida terá menor capacidade de carga em função das baterias do sistema eletrificado.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

A mudança de estratégia está na oferta do motor diesel 2,4 litros com 180cv e 49kgfm de torque combinado com transmissão automática de nove marchas e tração 4x4. “Vamos oferecer uma picape de uma tonelada de verdade e não um veículo de passeio disfarçado de picape”, provoca Andre Leite, diretor de Marketing e Produto da GWM.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

“Até o final de dezembro com a nossa capacidade de vendas os 101 pontos era adequado mas vamos fechar 2025 com 130 concessionárias até o final do ano. Elas vão oferecer capilaridade maior para atender os clientes principalmente em cidades nas regiões mais distantes visando o cliente dos novos produtos”, diz Diego Fernandes, COO da GWM.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

A mudança está no fato de que o consumidor não está acostumado a eletrificação fora dos grandes centros urbanos. E para ir além em outros mercados a GWM decidiu ofertar uma picape diesel da linha Poer além da eletrificada.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

Sem dar muitos detalhes, os executivos da GWM disseram que mesmo o modelo diesel será bem equipado assim como a versão híbrida.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

“É um mercado competitivo e muito amplo. Vamos trabalhar com duas picapes e powertrain diferentes: diesel e híbrido plugin. Tivemos muita pesquisa com clientes e esse consumidor é bem tradicional e queremos atende-lo da melhor forma”

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

A GWM também diz que a linha Poer será montada no Brasil logo após o lançamento da fábrica. E por enquanto fica claro que o modelo diesel deve vir primeiro e depois o híbrido. A Poer híbrida entrega 408cv e 76kgfm de torque mas os dados técnicos da versão híbrida plugin ainda devem ser confirmados.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

SUV de 7 lugares está confirmado

Em um mercado bem disputado e com consumidores tradicionais, a GWM busca novos nichos e deve mostrar a picape Poer. Os executivos também confirmam a estreia de um SUV de 7 lugares de chassi e motor diesel ou eletrificado que pode ser o Haval H9.

