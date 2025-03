GWM Tank 300 já tem mais de 200 pedidos Modelo tem motor híbrido de 394 cv e tração 4x4 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h10 ) twitter

O GWM Tank 300 será lançado em abril e já teve 205 unidades reservadas antecipadamente. A reserva pode ser feita pelo site da GWM (gwmmotors.com.br), Mercado Livre, aplicativo My GWM ou nas concessionárias da marca no Brasil, mediante depósito de R$ 9 mil.

No entanto, a GWM ainda não divulgou o preço que deve ficar na faixa dos R$ 350 mil. Entretanto, o crossover deve ter um outro valor na pré-venda e só será divulgado mesmo no evento de lançamento.

Além disso, para novos clientes, há opção de escolher 1 ano de seguro grátis ou a instalação do wallbox. Segundo a marca, a empresa já alcançou um faturamento de R$ 1,85 milhão apenas com o valor do sinal.

O Tank 300 é um modelo híbrido plug-in com bateria de 37,1 kWh, capaz de alcançar uma autonomia de 75 km no modo elétrico de acordo com o Inmetro (106 km pelo padrão WLTP).

O conjunto propulsor do GWM Tank 300 é o motor 2.0 turbo de injeção direta a gasolina acoplado a um motor elétrico no eixo dianteiro, o veículo entrega 394 cv de potência combinada e 76,4 kgfm de torque combinado, além da transmissão automática de 9 marchas.

Ademais, o SUV tem tração 4×4, com opções de 2H, 4H e 4L (reduzida), além de bloqueio eletrônico central, traseiro e dianteiro, também estão disponíveis no SUV que conta com 9 modos de condução. Completando a parte de tecnologia, conforto e segurança, o GWM Tank 300 têm condução semiautônoma nível 2+. O modelo estará disponível nas cores Laranja Saara, Cinza Dakar, Vermelho Brava, Preto Khalifa e Branco Noronha.

