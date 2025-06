Honda anuncia última versão do Civic Type R na Europa Ultimate Edition marca a despedida do modelo esportivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Honda/Divulgação

A Honda confirmou que o Civic Type R vai sair de linha na Europa. Mas antes disso o Ultimate Edition do Civic Type R será considerada a derradeira edição do sedã japonês. No total, estarão disponíveis apenas 40 unidades da edição especial, todas com acabamento diferenciado e detalhes comemorativos embora a cor de carroceria seja branca.

Honda/Divulgação

O Civic Type R Ultimate traz a cor Championship White, de tonalidade branca, além de adesivos vermelhos no capô e nas laterais. Também, a parte externa tem detalhes em carbono como o aerofólio traseiro e os acabamentos nas soleiras das portas, e teto pintado em preto.

Internamente, a edição limitada tem painel central em fibra de carbono e iluminação de led no console central, porta-copos, forros das portas, área dos pés e sob os bancos.

‌



Honda/Divulgação

Segundo a Honda, os compradores da Ultimate Edition receberão um kit comemorativo que inclui um emblema numerado de 1 a 40, chaveiro em carbono, tapetes personalizados e capa protetora para o veículo.

‌



Na parte mecânica a Honda não informou mudanças, logo a versão Ultimate Edition mantém os 329 cv e 42,8 kgfm de torque provenientes de um motor 2.0 turbo de quatro cilindros, sempre com câmbio manual. O 0 a 100 km/h divulgado pela fabricante é feito em 5,4 segundos.

Honda/Divulgação

No Brasil, o Civic Type R tem preço sugerido no site da Honda de R$ 429.900,00 e traz motor que, devido às normas de emissões de poluentes diferentes, entrega 297cv de potência com os mesmos 42,8 kgfm de torque.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.