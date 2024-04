Honda confirma novo WR-V híbrido em ciclo de investimentos

Alto contraste

Honda lança Elevate rival do Creta e Tracker: conheça Honda lança Elevate rival do Creta e Tracker: conheça (Honda/Divulgação)

A Honda anunciou neste final de semana um novo ciclo de investimentos de R$ 4,2 bilhões no mercado brasileiro para nacionalizar a produção de modelos híbridos (e:HEV) com tecnologia flex. A partir desse anúncio a Honda também confirmou a produção da nova geração do WR-V no Brasil, SUV compacto conhecido como Elevate em outros mercados.

O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), com a presença do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, do Vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do Presidente da Honda Automóveis do Brasil, Arata Ichinose.

O lançamento do WR-V, conhecido como Elevate, é mais um SUV compacto que usa a plataforma do City já em operação no país e deverá combinar motor 1.5 aspirado com motor elétrico. Mais detalhes serão revelados no futuro, disse a Honda Automóveis.

Com o investimento previsto para os próximos seis anos, a Honda irá produzir localmente a tecnologia híbrida-flex da Honda com previsão de aumento de volumes e geração de empregos com a criação de cerca de 1700 postos de trabalho além dos 3.500 já existentes.

WR-V brasileiro deve ter motor 1.5 aspirado de 126cv WR-V brasileiro deve ter motor 1.5 aspirado de 126cv (Honda/Divulgação)

“Ao longo dos mais de 50 anos de nossa presença no país, conquistamos a confiança do exigente consumidor brasileiro ao comercializar produtos de qualidade e eficiência. Esse novo ciclo de investimento visa tornar a Honda Automóveis do Brasil cada vez mais forte, moderna e dinâmica e mostra que estamos alinhados ao compromisso global de alcançar a neutralidade de carbono em produtos e atividades corporativas até 2050″, afirma Arata Ichinose, Presidente da HAB.

Em um comunicado de imprensa a Honda Automoveis disse que o ciclo de investimentos terá recursos públicos do programa de incentivo ao setor automotivo Mover para promover a economia de baixo carbono.

“Globalmente, a Honda possui o domínio de diferentes tecnologias em eletrificação, mas em sua abordagem por região considera diversos fatores como as diferenças de fontes energéticas, a infraestrutura de carregamento, bem como características do mercado”, disse a Honda em nota.