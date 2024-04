Honda HR-V ganha por facelift na Ásia

Alto contraste

Honda HR-V 2025 ganhou novas rodas com acabamento mais esportivo Honda HR-V 2025 ganhou novas rodas com acabamento mais esportivo (Honda/Divulgação)

Com cerca de três anos de mercado o Honda HR-V acaba de ganhar um facelift na Ásia o desenho se mantém com a mesma identidade, porém com detalhes aplicados com perfil mais esportivo na proposta.

O HR-V é um dos SUvs compactos mais vendidos na região do sul da Ásia e passa a conviver com o Elevate, SUV compacto que deve se posicionar como modelo de entrada. Esse modelo já é cogitado para o Brasil.

O Honda HR-V 2025 ganhou novas rodas com acabamento mais esportivo, retrovisores prateados, cor laranja ao redor dos faróis de neblina, rack de teto e nova barra de proteção do para-choque. Já o interior ganhou novos revestimentos para os bancos, mas sem mudanças na multimídia do tipo flutuante e no painel de instrumentos. Além disso, o modelo passa a contar com Adaptive Driving Beam - ADB nos faróis, que já estava presente no Civic.

(Honda/Divulgação)

Diferente do Brasil onde o HR-V tem 1.5 litro VTEC Turbo flex de 177 cv e 1.5 litro i-VTEC 126 cv, na Ásia, o SUV compacto tem sistema híbrido e:HEV com propulsor 1.5 DOCH i-VTEC combinado com um elétrico, que juntos rendem 131 cv e 25,5 kgfm de torque.