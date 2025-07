Honda HR-V Touring 2026: como anda o SUV reestilizado da marca? Testamos o modelo mais caro que tem motor turbo e algumas evoluções Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h00 ) twitter

Honda HR-V Touring 2026 Honda/Divulgação

O Honda HR-V 2026 passou por mudanças visuais pontuais, mas manteve a estrutura mecânica já conhecida. O HR-V é o SUV que mais cresceu nas vendas e a Honda quer mais por isso trouxe novos equipamentos para manter sua competitividade. Apesar disso o preço subiu. A linha atual inclui versões com motor aspirado 1.5 e motor 1.5 turbo sem mudanças, ambos combinados com câmbio CVT. Agora com preços entre R$ 163.200 e R$ 209.900, o SUV reforça a proposta de conforto, eficiência e dirigibilidade urbana. O R7-Autos Carros testou a versão Touring com motor turbo.

Honda HR-V Touring 2026 Honda/Divulgação

Experiência ao volante do HR-V Turbo

Nas versões EX e EXL, equipadas com o motor 1.5 aspirado de até 126 cv, o HR-V entrega condução voltada ao uso cotidiano “sem pressa” mas no turbo isso vai além . O motor 1.5 turbo de 177 cv mostra outro comportamento arisco com bom torque. Essa entrega de torque em baixas rotações (24,5 kgfm a partir de 1.700 rpm) favorece retomadas rápidas e acelerações mais vigorosas. O câmbio CVT simula marchas em modo Sport e permite trocas manuais pelas aletas no volante e não foi recalibrado o que é uma boa noticia.

Honda HR-V Touring 2026 Honda/Divulgação

Mesmo com mais potência, o conjunto mantém o conforto como prioridade, com suspensão ajustada para absorver bem as irregularidades do piso. Como é compacto, o HR-V traz boa dirigibilidade e a suspensão é bem “isenta” sem transferir desconfortos mantendo a precisão.

‌



Honda HR-V Touring 2026 Honda/Divulgação

A posição de dirigir é elevada, e o ajuste de bancos (elétricos nesta versão) e volante permite boa ergonomia. Nas versões mais completas, como a Touring, o banco do motorista tem regulagem elétrica, o que facilita ainda mais o acerto ideal para quem dirige. O isolamento acústico é eficiente, e o sistema de assistência ao motorista (Honda Sensing) contribui para uma condução mais segura e previsível. Há novos alertas de saída de faixa melhorando a experiência de condução. Outra mudança positiva foi a multimídia com câmera melhor.

Honda HR-V 2026 Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

Espaço interno e funcionalidade

‌



O HR-V mantém o bom aproveitamento de espaço com o sistema Magic Seat, que permite diferentes configurações dos bancos traseiros. Há bom espaço para pernas e cabeça nos dois bancos dianteiros e traseiros, e o porta-malas segue com capacidade de 354 litros sendo bem mais raso que os concorrentes mas comporta bem 95% das situações de uso. A suspensão filtra bem buracos e valetas, o que favorece o uso urbano e em vias com piso irregular.

Honda HR-V Touring 2026 Honda/Divulgação

Motorização e consumo

• 1.5 aspirado (EX e EXL): até 126 cv, torque de 15,8 kgfm.

‌



• Etanol: 8,8 km/l (cidade) / 9,9 km/l (estrada)

• Gasolina: 12,5 km/l (cidade) / 13,9 km/l (estrada)

• 1.5 turbo (Advance e Touring): até 177 cv, torque de 24,5 kgfm.

• Etanol: 8,1 km/l (cidade) / 9,1 km/l (estrada)

• Gasolina: 11,5 km/l (cidade) / 12,9 km/l (estrada)

Honda HR-V Touring 2026 Honda/Divulgação

Dimensões

As versões EX e EXL medem 4,34 metros de comprimento, enquanto Advance e Touring têm 4,38 m. Todas possuem 2,61 m de entre-eixos, 1,59 m de altura e 1,79 m de largura. O tanque tem capacidade para 50 litros.

Honda HR-V Touring 2026 Honda/Divulgação

O Honda HR-V evoluiu nos itens de série e no desenho para se manter competitivo. Entre os itens que poderiam ser melhores estão a câmera já citada e um teto solar, algo inexplicável em um veículo de R$ 209,9 mil. Ele é dos mais caros como um Nissan Kicks mas é ao menos um quatro cilindros turbo de bom desempenho e evoluções importantes neste concorrido segmento de SUVs.

HR-V 2026 TURBO ficou caro? Veja o que ele entrega por R$ 209 mil. VEJA O VÍDEO!

