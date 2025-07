Honda HR-V 2026: veja versões, equipamentos e preços SUV compacto ganhou mudanças visuais e tem preços entre R$ 163.200 e R$ 209.900 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/07/2025 - 18h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h00 ) twitter

O Honda HR-V 2026 ganhou pequenas mudanças visuais, principalmente na grade frontal, lanternas traseiras, rodas, além do interior ganhar novos nichos e mudanças na multimídia. Todavia, o SUV compacto segue com os motores 1.5 litro turbo e 1.5 litro aspirado. Agora os preços vão de R$ R$ 163.200 e R$ 209.900. Veja versões, equipamentos e preços.

Motorização, consumo e medidas

O HR-V 2026 mantém o motor 1.5 DI i-VTEC Flex nas versões EX e EXL, com até 126 cv a 6.200 rpm (etanol ou gasolina) e torque de até 15,8 kgfm a 4.600 rpm. Já as configurações Advance e Touring seguem com motor 1.5 DI VTEC Turbo Flex, que gera até 177 cv a 6.000 rpm e torque de 24,5 kgfm entre 1.700 e 4.500 rpm. Todas as versões utilizam câmbio automático CVT.

Em consumo, o motor turbo faz 8,1 km/l na cidade e 9,1 km/l na estrada com etanol; com gasolina, são 11,5 km/l e 12,9 km/l, respectivamente. O motor aspirado, por sua vez, registra 8,8 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada com etanol; e 12,5 km/l e 13,9 km/l com gasolina.

As dimensões variam levemente conforme a versão: Advance e Touring têm 4,38 m de comprimento, enquanto EX e EXL medem 4,34 m. O entre-eixos é de 2,61 m, altura de 1,59 m, largura de 1,79 m, porta-malas com 354 litros e tanque de combustível de 50 litros.

Versões, Equipamentos e Preços

HR-V EX – R$ 163.200: A versão de entrada conta com multimídia de 8 polegadas, Lanewatch, faróis full LED, seis airbags, bancos com tecnologia Magica seat, saída de ar-condicionado na traseira, rodas de 17 polegadas, câmera de ré, rebatimento dos retrovisores, controle de descida, botão de partida, carregador de smartphone por indução, paddle shifts, smart entry, painel de instrumentos de 7 polegadas, entre outros.

HR-V EXL – R$ 170.900: Além dos equipamentos da opção de entrada, essa configuração traz, faróis de neblina, apoio de braço traseiro, rodas de 17 polegadas, tweeters, bancos de couro, retrovisores eletrocrômico, retrovisores com auto tilt, ar-condicionado dual zone, sensor de estacionamento dianteiro, Honda Sensing, entre outros itens.

HR-V Advance – R$ 199.400: Uma antes da topo de linha, essa opção conta com myHonda Conect, modo sport, ponteira dupla, rodas de 18 polegadas, Honda Sensing, entre outros.

HR-V Touring – R$ 209.900: Por fim, a topo de linha acrescenta abertura do porta-malas automática, partida remota, banco do motorista com ajuste elétrico, molduras no para-choque, tweeters traseiros, rodas de 18 polegadas, lanternas full-LED, faraós com pisca sequencial, entre outros.

