Hyundai e GM podem celebrar acordo para compartilhar picapes e vans Acordo pode resultar em vans feitas pela Hyundai com logo da GM e picapes da GM com logo da Hyundai Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 13h00 )

A gigante sul-coreana Hyundai está próxima de fazer um acordo com a General Motors para o compartilhamento de veículos comerciais. Nos termos do acordo, segunda a agência internacional Reuters, a Hyundai irá fornecer vans comerciais que serão comercializadas sob a marca General Motors. Mas não é só isso. Em contrapartida a GM irá oferecer as bases de picapes médias Chevrolet Colorado e a GMC Canyon para a Hyundai. O acordo seria válido somente nos Estados Unidos ou de forma expandida na América do Norte.

A Hyundai, inclusive, já considera construir uma nova fábrica nos Estados Unidos para poder produzir as vãs que serão compartilhadas com a GM.

Ainda não há informações muito concretas a respeito deste acordo e quais veículos seriam compartilhados entre as duas marcas. No entanto, o foco seria um veículos de porte mediano com pickups e alguns veículos comerciais do mesmo porte das vans.

Apesar do ineditismo, não é nenhuma novidade acordos entre marcas asiáticas e norte-americanas. No passado, a Ford fez um acordo com a Isuzu que resultou em projetos como a Ranger nos anos 1980, projeto que existe até hoje. Outras marcas como a Stellantis aproveitaram o projeto chinês da Changan que rendeu frutos como a Peugeot Landtrek e a Fiat Titano.

