Hyundai testará carro a hidrogênio renovável na USP

Hyundai testará carro a hidrogênio renovável na USP SUV Hyundai Nexo realizará os testes em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) que já tem programa com a Toyota Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/02/2025 - 21h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 21h00 )

Hyundai/Divulgação

A Hyundai anunciou um programa de testes de hidrogênio em parceria com a Universidade de São Paulo (USP. O SUV NEXO iniciará os testes no campus Capital-Butantã da USP, utilizando a primeira estação mundial de abastecimento de hidrogênio renovável produzido a partir do etanol. Esse posto é resultado de um projeto do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI) da USP. O NEXO permitirá avaliar a pureza do hidrogênio produzido e sua aplicação em veículos de passeio com longa autonomia e diferentes condições de uso.

Hyundai/Divulgação

Além da Hyundai a USP tem uma parceria com a Toyota desde 2023 para os testes de veículos a hidrogênio. O NEXO chegou ao Brasil em 2024 para um programa de demonstração após reuniões entre o Executive Chair da Hyundai Motor, Euisun Chung, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Jr. Agora, o veículo integra o projeto de pesquisa do RCGI-USP, focado na produção de hidrogênio por reforma de etanol.

Hyundai/Divulgação

O SUV possui potência combinada de 163 cv, com propulsão a célula de combustível e motor elétrico. O hidrogênio é armazenado em tanques de alta pressão e reagido com oxigênio na célula de combustível, gerando eletricidade. Esse processo é livre de emissões poluentes e oferece autonomia superior a 660 km (ciclo WLTP), com abastecimento em cerca de 5 minutos. O veículo também filtra o ar ambiente antes de usar o oxigênio na célula de combustível, removendo micropartículas e poluentes, contribuindo para a qualidade do ar.

Hyundai/Divulgação

O hidrogênio é uma fonte de energia limpa, com apenas água e calor como subprodutos. No projeto do RCGI-USP, ele é obtido por reforma a vapor do etanol, aproveitando a infraestrutura existente no Brasil. Com captura e armazenamento de carbono (CCUS), o hidrogênio pode ser neutro ou negativo em carbono, considerando a absorção de CO2 pela cana-de-açúcar.

