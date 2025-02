Já testamos a nova Honda ADV 2025: fôlego extra e novo estilo Scooter ganha novo motor de 160cc com novidades em suspensão e freio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h24 ) twitter

A Honda tem três scooters em seu portfólio como produtos de volume e o ADV é o produto que tem uma proposta mista de design, conectividade e perfil diferente para atrair os novos motociclistas em busca de mobilidade. E ainda que esteja bem mais cara que a versão 2024, a Honda ADV 160 estreou cheia de novidades. O R7-Autos Carros testou a novidade que está chegando nesta semana aos concessionários Honda Motos.

Nova linha do scooter Honda ADV 2025 (Caio Mattos - Honda Divulgação)

Mas o que muda?

O design mais anguloso que sugere um scooter de tamanho mais avantajado é a marca do ADV.

Honda ADV 160 2025 (Honda Divulgação)

O chassi é novo com plataforma mais larga e a suspensão dianteira tem nova calibração e curso de 130 mm. A suspensão traseira tem amortecedor Showa com 110 mm de curso (antes tinha 120 mm) posicionado em novo ângulo mais vertical.

Honda ADV 160 2025 (Honda Divulgação)

O assento está 15 mm mais baixo para melhorar o conforto e o acesso de pilotos com menor estatura. O porta objetos tem 29 litros, ganho de 2 litros sobre a versão anterior. A moto agora pesa 128 kg, 1 kg a mais que a versão 2024.

Nova linha do scooter Honda ADV 2025 (Caio Mattos - Honda Divulgação)

Há novidades estéticas como novo para-brisa ajustável em dois níveis 75 mm mais altura, o painel LCD foi redesenhado e mostra informações de maneira mais clara segundo a Honda (e conta com um “joystick” central), chave presencial com alarme, o banco tem novo formato e o espaço sob o assento tem 29 litros sendo maior que o anterior de 27 litros.

Honda ADV 160 2025 (Honda Divulgação)

Novo motor 160 é a grande novidade

Agora o motor OHC com quatro válvulas no cilindro de 156,9cm3 eSP+ tem 16cv e 1,46kgfm de torque a gasolina. É um ganho considerável em relação aos 13cv do anterior com 5,8% mais torque e 21% mais potência.

Honda ADV 160 2025 (Honda Divulgação)

Há sistema start stop e outras novidades como sistema de redução de atrito do motor. Segundo a Honda, a velocidade máxima chega a 112,9 km/h, aceleração de 0-100 km/h em 12,1s e retomada 40-80 km/h em 9,25s (dados do instituto Mauá). O tanque tem 8 litros e o consumo médio da Honda ADV é de 36,5 km/l. A autonomia é de 292 km com um tanque.

Nova linha do scooter Honda ADV 2025 (Caio Mattos - Honda Divulgação)

Primeiro teste com a Honda ADV

O ADV é um Scooter diferenciado na proposta e neste ponto a fabricante soube entender que o tipo de consumidor desse produto é bem exigente.

Nova linha do scooter Honda ADV 2025 (Caio Mattos - Honda Divulgação)

Se por um lado as versões até 2024 usavam o motor de 150 cilindradas, agora a oferta do motor 160 sem dúvida traz mais fôlego para o Scooter. São 3cv a mais porém com novidades no motor de atrito reduzido, o que se traduz em respostas mais claras ao virar o Manete acelerando o ADV.

Nova linha do scooter Honda ADV 2025 (Caio Mattos - Honda Divulgação)

Saímos da cidade serrana de Campos do Jordão rumo às cidades do Sul de Minas em trajetos rodoviários, mas, de baixa velocidade, foi possível notar que na situação de arrancada a Adv melhorou muito assim como a sua frenagem ficou mais precisa.

Nova linha do scooter Honda ADV 2025 (Caio Mattos - Honda Divulgação)

Em um pequeno trecho de terra e até com um pouco de lama, o sistema H STC que distribui a tração também fez a diferença. Já os pequenos ajustes de suspensão tiveram o intuito de deixar a moto mais robusta a longo prazo, já que as alterações dinâmicas são impercetiveis.

Nova linha do scooter Honda ADV 2025 (Caio Mattos - Honda Divulgação)

No nosso trajeto o primeiro trecho teve consumo de 46 km/l mas ao retornar, já em trecho de subida, caiu para 41 km/l já mantendo velocidades mais altas entre 70 e 80 km/h. Em um novo teste urbano teremos mais clareza quanto às mudanças do ADV e seu novo motor.

Honda ADV 160 2025 (Honda Divulgação)

O preço, porém, subiu bastante. A versão 2025 agora sai por R$ 24.534,00 de preço sugerido acrescido de frete e seguro de frete mas que na concessionária ficará bem além desse valor anunciado.

Cores e opções

A Honda ADV 2025 perde as opções das faixas laterais e agora está disponível só na versão vermelha e cinza perolizado. A ADV tem três anos de garantia com mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões e óleo grátis a partir da terceira revisão até a sexta parada da ADV na concessionária. Entre peças e mão de obra, o cliente irá gastar R$ 2.710 nas seis primeiras revisões, segundo estimativa de Honda. A Honda estima que o custo entre combustível e revisões até os 30 mil km será de R$ 7.730 ou R$ 0,25 por quilômetro rodado.

