JAC Hunter ganha nova versão mais barata; veja preços e equipamentos Versão batizada de 4Word é voltada ao trabalho e dispensa teto solar e acessórios como estribo e santantonio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h11 )

JAC Hunter JAC/Divulgação

A JAC Motors lança uma nova versão para a picape Hunter. Dentro da linha 2026, a nova versão tem foco nas demandas de frotistas, produtores rurais e profissionais, mantendo a motorização e tração 4x4, além de quatro modos de condução ao preço de R$ 244,9 mil.

Em relação ao visual, a JAC Hunter 4Work não conta com santantônio e estribo, mas mantém a capacidade de carga de 1.460 kg na caçamba e 1.135 litros de volume total e proteção interna. Além disso, a picape tem oito anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular ou 250 mil km para uso comercial. Nas dimensões a 4Work mantém os 5,33 metros de comprimento, 1,96 m de largura, 1,92 m de altura e 3,11 m de distância entre-eixos.

JAC Hunter JAC/Divulgação

A mecânica é a mesma, uma vez que vem equipada com motor 2.0 turbodiesel de 191 cv de potência a 3.600 rpm e 46 kgfm de torque entre 1.500 e 2.500 rpm. O câmbio é automático sequencial ZF de oito marchas Segunda a marca chinesa, a novidade faz de 0 a 100 km/h em 11,9 segundos e velocidade máxima de 185 km/h.

JAC Hunter JAC/Divulgação

Há ainda quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Lama. Um comando giratório permite selecionar os diferentes tipos, que podem ser 4x2, com tração repassada para as rodas traseiras, 4x4 High, que oferece mais aderência em pisos difíceis, e 4x4 Low.

JAC Hunter JAC/Divulgação

A versão 4Work dispensa teto solar e acabamento marrom mas mantém o painel de instrumentos digital de sete polegadas, central multimídia com tela vertical de 13 polegadas e conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, carregador de celular por indução e sistema keyless. Também há retrovisores externos com rebatimento automático, rodas de liga leve diamantadas com 18 polegadas calçadas com pneus de uso misto, volante multifuncional, controle de velocidade de cruzeiro, faróis ajustáveis em altura, monitoramento da pressão dos pneus e ajuste elétrico para o banco do motorista.

Preços

A linha 2026 da picape Hunter mantém os bônus de R$ 10 mil oferecidos no ano-modelo anterior. A versão HD sai de R$ 269.900 por R$ 259.900, enquanto a 4Work vai de R$ 254.900 para R$ 244.900.

