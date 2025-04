JAC vai lançar Hunter híbrida no Brasil: veja o motor e detalhes Picape híbrida plugin terá 523cv e tração 4x4 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr 25.05.2025

A JAC Motors também está no 21º Salão de Xangai 2025, na China. No evento a marca apresentou a Hunter híbrida PHEV confirmada para o mercado brasileiro, segundo executivos da marca presentes no salão chinês. Além da picape a JAC mostrou um sedã de luxo feito com a Huawei.

Marcos Camargo Jr 25.05.2025

Ainda bem modificada por acessórios a JAC Hunter PHEV associa um motor 2.0 turbo combinado a dois motores elétricos, um em cada eixo. O conjunto entrega 523 cv de potência, além de um torque máximo de 102 kgfm. Já a autonomia no modo elétrico pode ultrapassar os 100 km.

Marcos Camargo Jr 25.05.2025

A JAC destaca que o sedã tem 5,48 metros de comprimento, 2 m de largura, 1,54 m de altura e impressionantes 3,37 m de entre-eixos. A mecânica não foi detalhada mas com três motores o S800 terá 852 cv.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.