Teste: JAC Hunter tem credenciais 4x4 e boa relação custo benefício

A JAC Motors já teve diversas fases no mercado brasileiro. Chegou a ter 50 concessionárias e uma gama bem completa de produtos. O tempo e esta fase passaram e há poucos anos a JAC disse que iria focar apenas em modelos elétricos. Agora a marca lança uma picape diesel que o R7-Autos Carros teve a chance de testar por uma semana a picape chinesa após a fase de lançamento. E o que ela traz?

Primeiro, vale dizer que, embora a Hunter seja a primeira utilitária diesel da JAC Motors no país, o grupo sempre vendeu muitas picapes em diversos mercados como Ásia, Oriente Médio e África.

A Hunter tem esse nome no Brasil, mas também é conhecida como T9 Hunter, KMC T9 e ICH-X K4. O projeto é recente de 2020 e atualmente ela é feita na China e Paquistão.

Com seu estilo superlativo, a Hunter tem grade dianteira escurecida que deixa os faróis de LED “pequenos” e ampla dianteira, que é seu destaque. A caçamba e cabine seguem perfil comum de outras picapes, se esforçando para parecer maior do que é.

Ficha técnica da JAC Hunter

A Hunter se destaca pelas medidas superlativas com altura de 1,92 m, comprimento de 5,33 m, largura de 1,96 m e entre-eixos de 3,11 m. Já sua capacidade de carga é de 1.400 kg. É a maior da categoria.

Para reboque, a Hunter tem capacidade de 3.200 kg, que decaem para 1.800 kg quando a picape está totalmente carregada. Desta vez, testamos a JAC em uma pequena mudança familiar, onde ela levou 1 tonelada de carga em duas viagens e se saiu muito bem.

Itens de série da JAC Hunter

A Jac Hunter traz itens de série como estribos, rack e santantônio. A lista de itens de série inclui teto solar, painel de LCD colorido de 7 polegadas, central multimídia de 13 polegadas (com Android Auto e Apple CarPlay), poltronas dianteiras com ajustes elétricos, direção elétrica com modos personalizáveis (Normal, Conforto e Esportivo), sistema de som com oito alto-falantes, freio eletrônico com Auto Hold, iluminação ambiente de LEDs, ar-condicionado digital, retrovisores rebatíveis eletricamente e seis airbags, além de acabamento de couro marrom no painel e nos bancos.

Motor da JAC Hunter

A Jac Hunter é equipada com uma fórmula bem conservadora: motor 2.0 turbodiesel quatro cilindros de 191cv de potência e 46,9 kgfm de torque disponíveis a 1.500 rpm com câmbio automático de oito marchas ZF (o mesmo da Amarok e também usado em veículos BMW) e tração 4x4. A transmissão tem opções 4x2 (traseira), 4x4 High (integral) e 4x4 Low (reduzida) e há quatro modos de condução; Normal, Esporte, Econômico e Lama. O 0-100 km/h é feito em não animadores 11,9s.

Os discos de freio são ventilados nas quatro rodas, assim como o sistema de freio de estacionamento eletrônico, também foram herdados da versão elétrica que vai chegar em 2025.

Teste prático da JAC Hunter

A picape da JAC se destaca primeiro pelo bom acabamento. Tem superfície macia ao toque em todo o painel e aspecto de boa montagem, bancos largos, console elevado e painel digital com multimídia vertical.

O motor diesel tem funcionamento bem silenciosos e notamos que o revestimento da parede corta-fogo é integral e tem mais de uma camada, contribuindo para o conforto. A aceleração tem um delay bem longo, mas a JAC Hunter entrega potência em altas rotações e trabalha muito bem com o câmbio ZF. No 4x4, ela tem boa capacidade de tração e atua com suspensão traseira de eixo rígido e feixe de molas, mas promete uma opção de suspensão independente a exemplo da Frontier.

Em conectividade, fica devendo. Embora tenha câmera 360, o equipamento na abrange toda a tela, o espelhamento com fio escapa muitas vezes e até mesmo o Bluetooth requer emparelhamento constante. O painel digital é bom, mas tem dois mostradores de combustível bem imprecisos que também confundem.

No geral, a JAC Hunter se destaca principalmente pelo custo benefício. É bem completa, incluindo faróis em LED, bancos em couro com duplo ajuste elétrico, teto solar e poderia ainda ser melhor se tivesse pacote ADAS. Ao menos um alerta de frenagem seria bem-vindo.

Mas, seu preço é imbatível. Custa R$ 239,9 mil, cerca de R$ 100 mil a menos que uma picape topo de linha como Toyota Hilux, Ford Ranger Limited e Chevrolet S10 High Country. Claro que hoje a JAC MOTORS é uma marca bem menor e tem apenas cinco concessionárias ou 120 oficinas credenciadas. Mas o consumidor de picapes é bem conservador no Brasil. De toda forma, com custo benefício difícil de bater, a JAC Hunter merece a atenção do consumidor de veículos 4x4, pois ela surpreende no uso diário, tem baixo custo de aquisição, sem falar nos oito anos de garantia.

