Lamborghini Miura que passou 40 anos escondido em casa é colocado à venda Esportivo será leiloado: preço pode superar os R$ 8,8 milhões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 )

Lamborghini Miura Gooding & Co’s Pebble Beach/Divulgação

Um raro Lamborghini Miura S ficou guardado por quatro décadas no interior de uma casa em Nova York, avaliado atualmente em mais de US$ 1 milhão ou R$ 5,5 milhões em valores convertidos. Comprado nos anos 1980 por apenas US$ 10 mil, o supercarro estava no imóvel nos últimos anos e agora que o proprietário resolveu anunciar o veículo, foi necessário derrubar uma parede para retirá-lo da sala de estar.

Lamborghini Miura Gooding & Co’s Pebble Beach/Divulgação

O Miura não apenas chamou atenção quando foi lançado, há quase 60 anos, como redefiniu o conceito de supercarros junto com modelos das marcas Ferrari e Maserati.

Lamborghini Miura Gooding & Co’s Pebble Beach/Divulgação

Primeiro modelo topo de linha da Lamborghini com motor V12, ele estabeleceu o padrão para os esportivos de motor central-traseiro e tornou-se um dos automóveis mais cobiçados por colecionadores até hoje. Teve apenas 800 unidades construídas na Itália e fez história ao longo do tempo. No entanto encontrar um Miura em excelente estado é muito difícil hoje em dia.

Lamborghini Miura Gooding & Co’s Pebble Beach/Divulgação

Com a valorização crescente, o dono nova-iorquino manteve o carro guardado discretamente em sua sala de estar por 40 anos.

‌



Cor rara e originalidade preservada

‌



Um “corretor de carros exóticos” da empresa Barrett soube da existência do veículo a partir de um imóvel posto à venda. O corretor acionou o YouTuber Larry Kosilla que registrou a retirada do carro do local que fica em East Rockaway, Nova York. Ao chegar à residência, encontrou o Miura estacionado entre os móveis, protegido dos rigorosos invernos de Nova York por um ambiente climatizado que ajudou a preservar sua condição ao longo das décadas. O veículo ganhou até um episódio no programa Extremely Detailing do Discovery Channel.

Lamborghini Miura Gooding & Co’s Pebble Beach/Divulgação

O exemplar revelou-se um Miura P400 S pintado na cor Luchi Del Bosco, um tom metálico aplicado em apenas três unidades da Série II. Os números de chassi e motor correspondentes confirmaram sua autenticidade, aumentando ainda mais o interesse para colecionadores.

‌



Lamborghini Miura Gooding & Co’s Pebble Beach/Divulgação

Para removê-lo da sala, foi necessário demolir uma parede que o separava da garagem. Bloqueando a saída havia outro clássico italiano: um Maserati Quattroporte de primeira geração, dos anos 1960.

Lamborghini Miura Lamborghini/Divulgação

Apesar de parado por décadas, o Miura S está em bom estado, mantendo pintura e estofamento originais. Será necessária uma restauração para que volte a rodar, mas a presença da maioria das peças originais deve facilitar o trabalho, seja para um restaurador especializado ou para o próprio departamento Polo Storico da Lamborghini.

Venda incomum

O Miura é avaliado entre US$ 1 milhão e US$ 1,2 milhão, cerca de R$ 5,5 a R$ 6,6 milhões. O antigo proprietário identificado apenas como Paul conta que comprou o veículo usado por apenas US$ 10 mil nos anos 1980 — cerca de US$ 35 mil em valores atuais corrigidos pela inflação ou R$ 200 mil.

Lamborghini Miura Lamborghini/Divulgação

O carro foi colocado em um caminhão de transporte e levado para um local de armazenamento, à espera de seu próximo dono após o leilão conduzido pela Gooding & Co’s Pebble Beach. Atualmente, exemplares do Miura S podem alcançar valores entre US$ 1,5 milhão e mais de US$ 4 milhões em leilões. Em 2019, um modelo semelhante encontrado na Alemanha foi arrematado por US$ 1,6 milhão ou R$ 8,8 milhões.

