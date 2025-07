Maserati revela MCPURA com design inovador e motor V6 de 630cv Esportivo mostra eficiência e estilo no festival de Goodwood Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maserati MCPURA Maserati/Divulgação

A Maserati apresentou o novo MCPURA, modelo que sucede o superesportivo MC20, durante o Festival de Velocidade de Goodwood 2025, no Reino Unido. O novo carro estará disponível nas configurações coupé e Cielo (conversível), trazendo atualizações visuais, estruturais e tecnológicas em relação ao antecessor.

Maserati MCPURA Maserati/Divulgação

Sob o capô, o MCPURA mantém o motor 3.0 V6 biturbo Nettuno, com potência de 630 cv a 7.500 rpm e torque de 73,4 kgfm a partir de 3.000 rpm. O propulsor segue com o sistema de combustão com pré-câmara e velas duplas, tecnologia derivada da Fórmula 1. Segundo a Maserati, o modelo pesa menos de 1.500 kg, o que resulta em uma relação peso-potência de 2,33 kg/cv.

No design, o modelo traz carroceria em fibra de carbono, portas com abertura tipo borboleta e alterações no conjunto aerodinâmico. A versão Cielo se diferencia pelo teto retrátil em vidro com tecnologia PDLC (cristal líquido disperso em polímero), que permite alternar entre transparência e opacidade em cerca de um segundo.

‌



Maserati MCPURA Maserati/Divulgação

O interior segue a proposta esportiva, com revestimentos em alcântara e detalhes na cor azul. O modelo será produzido na fábrica da Maserati em Modena, na Itália, mas os preços ainda não foram divulgados.

QUANTOS MILHÕES EM PORSCHE, FERRARI, CAMARO, MUSTANG E OUTROS ESPORTIVOS TEM AQUI? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.