Vimos de perto o Audi Q6 E-Tron elétrico que estreia este ano no Brasil SUV médio usa nova plataforma 100% elétrica da Audi e poderá ter versão com 517cv e tração integral

Audi Q6 E-Tron elétrico Audi Q6 E-Tron elétrico (Marcos Camargo Jr)

A Audi está se preparando para uma renovação significativa em seu portfólio de carros elétricos, também no Brasil. Durante a celebração dos 30 anos da marca no país, a Audi do Brasil revelou pela primeira vez o protótipo do Q6 E-tron. Agora, a marca confirma que ele será lançado ainda este ano em nosso mercado. O R7-Autos Carros teve a oportunidade de ver o protótipo ao vivo pela primeira vez, a convite da Audi, no Centro Técnico da marca, localizado na zona sul de São Paulo.

(Marcos Camargo Jr)

Produzido sobre a nova plataforma PPE, já utilizada pelo Macan, o Audi Q6 E-Tron é concebido para ser um veículo exclusivamente com tração elétrica. Com dimensões médias-grandes, possui 4,77 metros de comprimento, 2,90 metros de entre-eixos e um porta-malas de 526 litros, que pode ser expandido para 1.529 litros com os bancos rebatidos. Na parte frontal, oferece mais 64 litros de espaço para objetos, perfeito para acomodar uma bolsa ou mochila.

A Audi do Brasil ainda não confirmou, mas na Europa o Q6 E-Tron é comercializado com duas opções de motorização.

Interior arrojado com três telas digitais em OLEd de alta resolução Interior arrojado com três telas digitais em OLEd de alta resolução (Marcos Camargo Jr)

Sempre com tração integral, o Audi Q6 E-Tron apresenta um motor de 387 cv e 53 kgfm de torque, alcançando uma velocidade de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 210 km/h. Já a versão SQ6 conta com impressionantes 517 cv e 82 kgfm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 230 km/h.

Q6 e-Tron usa a plataforma PPF (Premium Platform Electric) já usada no Porsche Macan Q6 e-Tron usa a plataforma PPF (Premium Platform Electric) já usada no Porsche Macan (Audi/Divulgação)

As baterias do Audi Q6 E-Tron apresentam uma nova tecnologia, compostas por doze módulos contendo 180 células, e possuem uma alta capacidade líquida de 94,9 kWh. Essa configuração proporciona uma autonomia de até 625 km no ciclo europeu (WLTP), sendo que nos números do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, espera-se uma autonomia cerca de 30% menor.

Modelo elétrico ainda não teve a autonomia revelada no Brasil segundo o Inmetro Modelo elétrico ainda não teve a autonomia revelada no Brasil segundo o Inmetro (Marcos Camargo Jr)

Por dentro, o Audi Q6 E-Tron também passa por uma reformulação total, seguindo o conceito Audi Digital. Com isso, o painel de instrumentos digital de 11,9 polegadas é complementado com um head-up display com realidade aumentada, e uma multimídia de 14,5 polegadas com tecnologia OLED em uma tela curva e panorâmica.

SUV deve chegar ao Brasil no segundo semestre: na foto o modelo já revelado na Europa SUV deve chegar ao Brasil no segundo semestre: na foto o modelo já revelado na Europa (Audi/Divulgação)

Na tela do Audi Q6, podemos observar a presença de um novo sistema operacional, o Google Automotive, que integra software para planejamento de carregamento em rota, exibindo estações DC e AC, pelo menos na Europa, onde o carro está sendo lançado neste mês. Além disso, o novo volante e as linhas mais curvas também chamam a atenção, sendo bastante diferentes do estilo adotado pela Audi até então, com um interior mais "quadrado".

Tela curva em OLED opera com sistema Google, soluçao inédita para os carros da marca Tela curva em OLED opera com sistema Google, soluçao inédita para os carros da marca (Marcos Camargo Jr)

Outra novidade serão os faróis com tecnologia inteligente, indo além do LED Matrix. Trata-se dos OLEDs, com ajuste automático do foco para aprimorar a iluminação e evitar ofuscamentos.

Fórmula 1 protótipo também foi mostrado no Centro Técnico da Audi Fórmula 1 protótipo também foi mostrado no Centro Técnico da Audi (Marcos Camargo Jr)

No Centro Técnico da Audi, também tivemos a oportunidade de ver o protótipo do carro de corrida para a Fórmula 1, que está previsto para estrear somente na temporada de 2026. A FIA já divulgou o regulamento técnico dos motores que deverão vigorar neste ano, e os carros terão uma configuração híbrida equilibrada, com 50% da tração proveniente de motores a combustão e 50% elétrica. Até o momento, a Audi não divulgou os dados técnicos do carro que chegou ao Brasil após ser mostrado na Europa e na China.

Espaço traseiro do Audi Q6 é amplo graças ao entre-eixos ampliado Espaço traseiro do Audi Q6 é amplo graças ao entre-eixos ampliado (Marcos Camargo Jr)

O lançamento do Q6 E-Tron está previsto para o segundo semestre no Brasil. Até lá, a Audi deverá divulgar o preço na pré-venda. Na Europa, ele custa entre 79 mil (equivalente a cerca de R$ 430 mil) e 97 mil euros (aproximadamente R$ 530 mil). No Brasil, é esperado que o preço seja um pouco mais elevado, devido aos impostos e custos de frete adicionais.