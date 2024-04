Alto contraste

Land Rover já anuncia modelo elétrico em testes na neve (Jaguar e Land Rover/Divulgação)

A Jaguar Land Rover acaba de anunciar em um teaser que está em testes finais com seu primeiro modelo elétrico. Com perfil do Range Rover lançado em 2021, a marca não confirma nenhuma informação técnica mas diz que se trata do modelo “mais silencioso” da montadora.

Em fotos, a Land Rover mostra os testes de validação do novo produto no Círculo Polar Ártico onde as baterias são submetidas a testes intensos na neve.

Da mesma forma a Land Rover já afirma ter testado seu futuro elétrico no deserto do Oriente Médio. A variação de temperatura entre os dois lugares chega a 90 graus.

Sem revelar dados técnicos, a Land Rover só confirma que o futuro SUv será elétrico com sistema de 800 volts e terá um avançado controle de tração que reduz as respostas de 100 milissegundos para 1 milissegundo.

A revelação no mercado europeu será nos próximos meses mas a chegada da novidade deve ficar para 2025.