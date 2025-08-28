Lavar o carro no posto danifica a pintura? Veja mitos e verdades Lavagem pode riscar sem os devidos cuidados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

Lava rápido: veja os mitos e verdades

Lavar o carro hoje em dia é exercício de paciência e esforço, especialmente para quem mora em apartamento e não tem uma garagem com água e lavadoras de alta pressão. A maioria das pessoas recorre às famosas “duchas”, que são rápidas prometendo a manutenção da pintura, remoção da sujeira e o carro brilhante como resultado.

Lava rápido: veja os mitos e verdades

Porém, alguns produtos e equipamentos podem danificar a pintura de forma permanente. Mas o que é mito e o que é verdade no assunto da lavagem do carro. Ducha de posto risca? As escovas riscam a pintura? E a cera líquida que promete brilho instantâneo funciona?

Lavar o carro nos escovões risca o carro?

Sim, a probabilidade é muito grande. As escovas rotativas usadas em lava rápido de posto podem riscar a pintura e lançar sujeira sobre o veículo. Tudo depende do tipo de material do qual é feita a escova e como a água é utilizada e reaproveitada.

Lava rápido: veja os mitos e verdades

As escovas podem riscar pelo movimento giratório, pelo tipo de sabão pouco concentrado que é injetado sobre a carroceria e pelo desgaste do equipamento. O ideal é que a escova seja de microfibra ou mesmo de polietileno, PP e PVC, mas ela precisa de limpeza frequente para que as sujidades não sejam lançadas sobre os veículos durante a operação.

Água de reuso requer cuidado

Boa parte dos lava rápidos usam água reaproveitada, a famosa “água de reuso”. Com ela, a água que vem da rede é usada na lavagem e depois captada por valetas que escoam o líquido para um tanque inferior.

Depois essa água é filtrada em sistemas similares a peneiras e reutilizada. Esse procedimento é normal, mas a falta de manutenção e limpeza podem prejudicar a limpeza. É preciso ficar atento.

Lava rápido: veja os mitos e verdades

Cera líquida traz brilho?

Pode trazer brilho instantâneo, mas não tem duração nenhuma sobre a carroceria do veículo.

As ceras de brilho rápido aplicadas nos lava rápidos contém produtos de ação superficial. A única cera que é efetiva precisa ser aplicada sobre a pintura com espuma ou flanela para limpar as sujidades e promover brilho.

O ideal é sempre encerar de forma manual, pois apenas lançar o produto sobre a carroceria não traz efeito nenhum.

Lava rápido: veja os mitos e verdades

A boa fórmula de água e sabão neutro ainda é a mais indicada para quem quer cuidar do carro e deixá-lo com a pintura protegida. Nessa operação que pode ser feita com água corrente ou com água pressão, basta pulverizar sobre o veículo e depois esfregar o sabão enxaguando como o último passo.

Para secar, são indicadas as flanelas de microfibra que não riscam a pintura. O enceramento pode ser feito com produtos do tipo carnaúba e de preferência à base de água que são fáceis de aplicar, não trazem solventes que danificam a pintura e efetivamente devolvem o brilho ao veículo.

