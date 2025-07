Como lavar o carro em casa sem riscá-lo com 5 dicas essenciais Dicas simples ajudam a manter a qualidade da pintura livre de riscos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h00 ) twitter

Como lavar o carro em casa sem riscá-lo com 5 dicas essenciais

Lavar o carro em casa pode ser uma “aventura de final de semana” que é bem comum mas exige alguns cuidados. Seja com água, mangueira de jardim ou de alta pressão, ou mesmo a seco, existe o risco de deixar a pintura danificada. Muita gente que se aventura em apenas pegar água e sabão além de usar um pano velho podem se surpreender com a pintura riscada no final do processo.

Como lavar o carro em casa sem riscá-lo com 5 dicas essenciais

Lavar o carro em casa é um processo simples e mesmo quem mora em prédio pode fazer lavagem com água ou produtos específicos de limpeza a seco. Porém como lavar o carro sem riscar a pintura? O R7-Autos Carros oferece dicas simples para aplicar no dia a dia de lavagem do carro

Lave o carro apenas à sombra

O ideal é lavar o carro à sombra e jamais ao sol. Seja com mangueira, baldes ou a seco o ideal é fazer a limpeza com a carroceria fria (antes de sair para passear por exemplo) e à sombra. O sol seca a água rapidamente e pode manchar a pintura ao passar um pano e pode riscar a superfície.

Como lavar o carro em casa sem riscá-lo com 5 dicas essenciais

Use apenas sabão neutro

Existem bons produtos para lavar o carro como shampoos específicos feitos só para carro com substâncias detergentes e que também tiram a gordura e outras sujidades. Mas é possível lavar o carro usando apenas sabão neutro mas jamais deve ser usado sabão em pó. Fórmulas mágicas sugeridas na internet são dispensáveis. Sabão neutro funciona.

Como lavar o carro em casa sem riscá-lo com 5 dicas essenciais

Jamais use panos velhos para secar o carro

É preciso ter cuidado com o tipo de pano utilizado para secar o veículo. Deve ser um pano seco e limpo. Jamais deve-se usar panos de pia, panos velhos ou panos com outros produtos. O ideal mesmo é usar panos ou toallhas do tipo microfibra que não riscam e hoje são encontradas facilmente em supermercados e na internet. É importante reservar esse tipo de pano apenas para limpar o carro.

Como lavar o carro em casa sem riscá-lo com 5 dicas essenciais

Lave muito bem antes de secar

É muito importante se certificar de que toda a sujeira foi removida. A pintura pode ser riscada e danificada de forma permanente com sujeira que ficou grudada de uma lavagem mal feita. São três passos simples: jogar água, sabão e enxágue com água abundante. Também é possível lavar o carro só com um balde mas é preciso ter experiência. Para não riscar a superfície precisa estar bem limpa. Por isso lave o carro de cima para baixo, do teto, portas, capô chegando finalmente às partes inferiores que ficam mais sujas.

Como lavar o carro em casa sem riscá-lo com 5 dicas essenciais

Lavagem a seco: produtos e panos certos

Lavar a seco é viável e hoje há produtos de boa qualidade que “lubrificam” a superfície minimizando riscos superficiais. O ideal é usar um pano para limpeza e outro só para remover a sujeira que sejam de micofibra ou a técnica não vai funcionar de forma correta. O carro deve estar sempre frio e também posicionado na sombra ou os riscos e manchas vão aparecer.

Como lavar o carro em casa sem riscá-lo com 5 dicas essenciais

