Marca da Chery vai lançar SUVs híbridos de olho na Land Rover SUVs da Jetour terão perfil mais refinado para brigar com a marca britânica na Europa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/01/2025 - 13h30 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h25 )

Nesta semana a Jetour, uma das marcas do grupo Chery, anunciou que irá lançar em breve uma linha de SUVs premium e proposta off road com motor híbrido de olho na linha Land Rover. A Jetour irá anunciar as novidades dia 22 de janeiro no chamado “Jetour Zhongheng”.

CarNewsChina/Reprodução

Um dos focos da Jetour é competir com a Tank, com o primeiro modelo voltado para o Tank 700, mas o objetivo final é se tornar um rival de marcas como Jeep e especialmente a inglesa Land Rover. A Chery registrou três marcas na China: Jetour G900, Jetour G700 e Jetour F700.

CarNewsChina/Reprodução

A Jetour foi criada em 2018 e se especializa em SUVs, sendo uma das diversas marcas da Chery International como Omoda, Jaecoo, Exeed, Kaivi e Luxeed. Li Xueyong, vice-gerente geral da Chery Automobile, afirmou anteriormente que a marca Jetour lançaria 4 modelos de off-road leves, 3 modelos de off-road e 1 ou 2 veículos de luxo para off-road.

CarNewsChina/Reprodução

Embora a marca esteja sendo comparada à Tank, que tem modelos a combustão, a Jetour terá exclusivamente veículos híbridos plug-in (PHEV). Curiosamente, alguns modelos da Jetour foram registrados no Brasil mas não há informações sobre a atividade dessa divisão da marca Chery. Atualmente, a Omoda&Jaecoo está estruturando sua operação no país e recentemente inaugurou uma sede em São Paulo.

