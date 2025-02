McLaren Artura e 750S comemorativos tem até assinatura de pilotos da Fórmula 1 Nove unidades serão feitas de cada modelo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 11h00 ) twitter

Em comemoração ao título do Campeonato Mundial de Construtores de Fórmula 1 de 2024, a McLaren criou a versão MCL38 Celebration Edition para os superesportivos Artura e 750S.

McLaren/Divulgação

Os proprietários das Celebration Edition poderão experimentar o desempenho do motor híbrido V6 de 3 litros do Artura ou o V8 biturbo de 4 litros do 750S. Ambos apresentam o chassi monocoque de fibra de carbono, com o 750S também equipado com uma asa traseira ativa e sistema de suspensão Proactive Chassis Control III da McLaren.

Ambos apresentam pintura personalizada com curadoria da McLaren Special Operations, refletindo as cores Papaya Orange e Anthracite. Os logotipos “Champions’ Laurel” e “Nine-Star” são exibidos juntamente com detalhes adicionais em laranja, incluindo uma faixa no capô.

McLaren/Divulgação

O interior do MCL38 Celebration Edition tem soleira em fibra de carbono no lado do motorista assinada por Lando Norris e Oscar Piastri e o Champions’ Laurel no encosto de cabeça do banco. Cada exemplar traz uma uma placa dedicatória incorporando uma parte genuína da carroceria de fibra de carbono do carro de Fórmula 1 MCL38.

McLaren/Divulgação

Uma placa adicional personalizada, localizada na área de armazenamento do capô, lista as pole positions, vitórias em corridas e voltas mais rápidas registradas durante a vitoriosa temporada de 2024.

Os recursos exclusivos do McLaren Artura MCL38 Celebration Edition incluem:

- Pintura exclusiva

- Soleira em fibra de carbono assinada por Lando e Oscar e gráfico da linha de carros de Fórmula 1 MCL38

- Placa dedicatória incorporando a carroceria do carro de Fórmula 1 MCL38

- Logotipo Champions’ Laurel no encosto de cabeça

- Placa personalizada com o histórico da temporada

- Marcador de volante na cor Papaya

Os recursos exclusivos do McLaren 750S MCL38 Celebration Edition incluem:

- Pintura exclusiva

- Soleira em fibra de carbono assinada por Lando e Oscar e gráfico da linha de carros de Fórmula 1 MCL38

- Placa dedicatória incorporando a carroceria do carro de Fórmula 1 MCL38

- Logotipo Champions’ Laurel no encosto de cabeça

- Placa personalizada com o histórico da temporada

- Marcador de volante na cor Papaya

- Faixa espelhada na cor Papaya

- Faixa na borda frontal na cor Papaya

Apenas dezoito clientes da McLaren terão a oportunidade de ter o modelo exclusivo. Serão nove exemplares do Artura e outros nove do 750S na versão MCL38 Celebration Edition. O número marca a conquista do nono título da marca no campeonato de construtores.

