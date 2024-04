Mini Aceman surge na Europa como “Ora 03 de grife” com motor elétrico Modelo vem equipado com motorização de até 218 cv

Mini Aceman surge na Europa como “Ora 03 de grife” com motor elétrico (Mini/Divulgação)

A Mini acaba de divulgar na Europa a versão final do Aceman, com sua proposta SUV acima do Mini Cooper e abaixo do Countryman. Esse modelo intermediário usa a plataforma compartilhada como os veículos da GWM como o Ora 03 também presente na Europa. No entanto, com toda a tradição e perfil dos carros da Mini terá sua clientela fiel ao perfil minimalista e que deseja algo além do Mini Cooper.

Com visual de linhas limpas e estilo minimalista o Aceman tem 4,06m de comprimento, sendo bem menor que o Countryman derivado do BMW X1. Traz 1,49m de altura e 1,75m de largura e apenas motor elétrico.

Ele terá duas versões: uma com 184cv e 29kgfm de torque com 40,7kwh de baterias para autonomia de 310km e outro de 218cv com 33kgfm de torque e 54,2kwh para até 406km de autonomia.

A Mini diz que o Aceman tem o espaço interno como grande diferencial e ainda porta malas de 300 litros e entre as novidades estão a multimídia circular com 9,44″ com sistema Mini Operating System 9 que integra preferências e oferece diferentes perfis de pilotagem.

A produção ficará a cargo da empresa Spotlight Automotive que tem como acionistas a BMW e a GWM. A partir de 2026 o carro deve ser produzido na Europa e sua estreia ocorre agora no Salão de Pequim.