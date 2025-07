MINI lança Countryman JCW ALL4 Exclusive no Brasil com motor de 317cv Segundo a marca, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h00 ) twitter

Mini Countryman JCW ALL4 Exclusive Mini/Divulgação

A MINI anunciou durante o Festival Interlagos Carros a chegada do novo JCW Countryman ALL4 Exclusive ao mercado brasileiro. Agora o modelo já está disponível nas concessionárias da marca.

Mini Countryman JCW ALL4 Exclusive Mini/Divulgação

A versão esportiva é equipada com motor 2.0 turbo de quatro cilindros, que entrega 317 cv de potência e 400 Nm de torque sendo o mesmo usado nos carros esportivos da Mini e sem mudanças. O conjunto mecânico inclui transmissão automática de dupla embreagem com sete marchas, paddle shifts e tração integral ALL4. Segundo a marca, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos, com velocidade máxima de 250 km/h.

Mini Countryman JCW ALL4 Exclusive Mini/Divulgação

Entre os destaques visuais estão as rodas de 19 polegadas John Cooper Works Runway Spoke em acabamento preto exclusivo e a carroceria sem faixas. No interior, o painel adota layout minimalista com revestimentos em preto e vermelho, bancos esportivos com ajustes elétricos e um display OLED redondo de 240 mm, que concentra o painel de instrumentos e a central multimídia.

Mini Countryman JCW ALL4 Exclusive Mini/Divulgação

O sistema utiliza o novo MINI Operating System 9, é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio e traz sistema de som Harman Kardon com 12 alto-falantes e 365 watts de potência. Entre os equipamentos de série estão os assistentes de condução e estacionamento, com alerta de mudança de faixa, ponto cego, sensores, câmera de ré e assistente de estacionamento.

Mini Countryman JCW ALL4 Exclusive Mini/Divulgação

O modelo também oferece conectividade com o MINI App, que permite controle remoto de funções como travamento, ventilação, faróis e informações de status do veículo, incluindo notificações de manutenção e atualizações remotas de software.

Mini Countryman JCW ALL4 Exclusive Mini/Divulgação

O Countryman JCW ALL4 Exclusive chega com 10 opções de cores externas e duas opções para o teto (na cor da carroceria ou preto), sempre com interior em preto e detalhes em vermelho. Preço único: R$ 370,9 mil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.