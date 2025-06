Sete novidades que foram lançados no Festival Interlagos 2025 Evento de SP vira palco para diversas novidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr Marcos Camargo Jr 12.06.2025

O Festival Interlagos 2025 se encerra hoje na capital paulista e já se tornou um dos pontos de encontro dos apaixonados por carros. Além das exposições estáticas, o ponto alto do evento é a experimentação dos veículos na pista do maior autódromo do país. Já como importante vitrine, confira os sete veículos que foram lançados no Festival Interlagos.

Marcos Camargo Jr

Vale lembrar que destacamos aqui os veículos que surgiram de forma inédita no evento. Ou seja, não foram revelados antes. Também incluímos apenas os carros confirmados para o nosso mercado.

Marcos Camargo Jr Marcos Camargo Jr 12.06.2025

Fiat Pulse Abarth

A marca do escorpião trouxe a reestilização do Pulse esportivo que mantém motor 1.3 turbo de 185cv e 27kgfm de torque. No visual há nova grade, novas rodas, a grafia Abarth ganha mais destaque e há opção de teto de vidro panorâmico.

‌



Marcos Camargo Jr

Ram 2500 e 3500 2025

Seguindo a reestilização visual que apareceu nos EUA, a linha de picapes grandes da RAM ganham novo visual com grade ainda maior, novos faróis e novos itens de segurança. O que mudou mesmo foi o motor High Output seis cilindros Cummins 6,7 litros de 436cv e 149kgfm de torque.

‌



Marcos Camargo Jr Marcos Camargo Jr 12.06.2025

Novo Ford Territory

‌



A Ford renovou mais uma vez o SUV médio. Ganha nova grade e faróis assim como reestilização traseira e novos detalhes no console central. O motor 1.5 turbo de 169cv e 27kgfm de torque não mudou e ainda não foi a vez de recebermos o Territory híbrido plugin já vendido na China e no México.

Marcos Camargo Jr Marcos Camargo Jr 12.06.2025

Honda HR-V reestilizado

Um dos principais produtos do evento foi a reestilização do HR-V com nova grade, rodas aro 18, lanternas e nível superior de equipamentos. O motor 1.5 aspirado ou turbinado com 177cv não sofreu alterações.

Festival Interlagos: Honda mostra novo HR-V que chega em julho Marcos Camargo Jr 12.06.2025

GWM Poer P30

Foi a primeira vez que a GWM destacou a presença da Poer no Brasil. Durante o Salão de Shangai veio a confirmação e agora a picape média foi exibida ao público. Terá motor 2.4 turbodiesel com câmbio de nove velocidades e tração 4x4.

Marcos Camargo Jr. 11.06.2025 Marcos Camargo Jr. 11.06.2025

Volvo EX30 Cross country

Surpresa na linha da marca sueca, a Volvo mostrou o novo EX30 Cross Country. Traz visual inédito bem como rodas e detalhes visuais como moldura de pára-choques. Tem motores elétricos que somam 428cv e 55kgfm de torque com autonomia de 327km (Inmetro) podendo chegar na prática a mais de 400km que é a autonomia do ciclo WLTP.

Marcos Camargo Jr Marcos Camargo Jr 12.06.2025

Novos Mini John Cooper Works

A divisão esportiva do Mini recebe o nome do engenheiro que atuou na preparação dos motores. John Cooper assinou o desempenho na história ds Mini. Entra em série a nova geração que usa nova plataforma e visual inédito mas mantém o conhecido motor 2.0 de 231 cv e 380 Nm.

Marcos Camargo Jr Marcos Camargo Jr 12.06.2025

NOVO TERRITORY chega em julho e já foi apresentado no Festival Interlagos. Porém, não é híbrido plugin e sim apenas a combustão. VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros NOVO TERRITORY chega em julho e já foi apresentado no Festival Interlagos. Porém, não é híbrido plugin e sim apenas a combustão. . Motor 1.5 turbo de 169cv é 25,5kgfm por R$ 215 mil. #ford #territory #novoterritory #fordbrasil ♬ Fighters - OctaSounds

