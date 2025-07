Motos: Vendas da Bajaj cresceram 222% no primeiro semestre de 2025 Dominar 400 foi o produto mais vendido no período mas modelos de baixa cilindrada já incomodam rivais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h00 ) twitter

Bajaj/Divulgação

A Bajaj do Brasil vendeu de janeiro a junho de 2025 11.639 motocicletas, o que representa 222% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Comparando com o segundo semestre de 2024, quando a fábrica da Bajaj em Manaus (AM) já estava em operação, o crescimento é de 80%. A nova marca vem incomodando rivais como Honda e Yamaha e atua no segmento de modelos de entrada (baixa cilindrada) e também média cilindrada.

Bajaj/Divulgação

No primeiro semestre foram emplacadas 2.199 unidades da Dominar 160, 2.090 da Dominar 200, 1.919 da Dominar 250 e 5.284 da Dominar 400, além de 147 da nova Pulsar N150, lançada em maio deste ano.

Bajaj/Divulgação

Proporcionalmente a Dominar 160 foi o modelo com maior crescimento (374% já que 463 unidades emplacadas de janeiro a junho de 2024). A Dominar 200 cresceu 277% no emplacamento (554 unidades no primeiro semestre do ano passado) e a Dominar 400 obteve 103% de crescimento (2.600 unidades nos primeiros 6 meses de 2024).

Bajaj/Divulgação

Na produção, o volume total do primeiro semestre de 2025 foi de 13.905 unidades, o que representa 54% de crescimento em relação ao segundo semestre do ano passado quando produzimos 9.005 unidades. Segundo a marca, já foram produzidas mais de 23.000 mil unidades em Manaus.

Bajaj/Divulgação

O volume total de emplacamentos desde o início das vendas da Bajaj no Brasil, em dezembro de 2022, está em 27.211 unidades. Na venda varejo foram comercializadas 28.097 motocicletas no período.

Bajaj/Reprodução

“Nós do time da Bajaj do Brasil e o board da Bajaj Auto Limited estamos muito satisfeitos e orgulhosos com a consistência do nosso crescimento no mercado brasileiro. Como foi nossa estratégia e missão desde o início, estamos focados em realizar um trabalho sólido, criando uma estrutura de produção e vendas que suporte o nosso crescimento gradativo em todo o País, para seguirmos entregando produtos de qualidade, excelente custo-benefício, pós-vendas de excelência e mantendo relacionamento próximo com os clientes e com o mercado de motocicletas.”, declara Waldyr Ferreira, Managing Director da Bajaj do Brasil.

