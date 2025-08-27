Nissan GTR sai de linha e deve voltar só com motor elétrico Após 18 anos, divisão esportiva deixa de existir e com o fim de uma lenda com motor V6 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h00 ) twitter

A Nissan já encerrou a produção do GT-R R35, modelo que esteve no mercado por 18 anos. Após 48.000 unidades do esportivo produzidas, a Nissan foi obrigada a encerrar as linhas de produção por questões de metas de emissão de poluentes.

A demanda pelo carro existe mas na Europa ele já podia ser vendido desde 2022, nos Estados Unidos ele não é mais oferecido desde o final do ano passado e agora, no Japão, metas de redução de emissões forçam a Nissan a descontinuar o R35. Nos últimos meses só as versões especiais como T-Spec e Skyline Limited Editions.

V6 mais potente com duas turbinas e 473cv

Equipado com um motor 3.8 V6 biturbo, montado manualmente por uma equipe de nove engenheiros, o Nissan GT-R entregava 473 cv na versão inicial e chegou a 592 cv na configuração Nismo. Em preparação de mercado paralelo, o GT-R superou a marca de 2.000 cv, reforçando sua presença entre os esportivos de alto desempenho.

O modelo ficou marcado também pelos tempos registrados no circuito de Nürburgring. Em 2007, a Nissan anunciou que o GT-R havia superado o Porsche 911 Turbo no traçado alemão. Após críticas sobre o uso de pneus não padronizados, a marca voltou à pista no ano seguinte e obteve um tempo ainda menor.

A Nissan já confirmou que o nome GT-R será mantido em um futuro projeto. Paralelamente em meio a uma crise financeira a Nissan anunciou no começo do ano o Hyper Force, apresentado no Salão do Automóvel de Tóquio, indica que o sucessor poderá ser um esportivo elétrico, ainda sem previsão de lançamento.

