Nissan Sentra bate em Tesla Cybertruck e fica destruído; veja

Acidente foi registrado nesta segunda feira em uma das maiores avenidas de Tampa Acidente foi registrado nesta segunda feira em uma das maiores avenidas de Tampa (Redes Sociais/Reprodução)

Um vídeo viralizou na rede social X, antigo Twitter, mostrando o resultado de uma colisão entre dois veículos. Isso porque o veículo Nissan Sentra, um modelo popular nos Estados Unidos, ficou destruído. O motivo? Bateu de lado em um Tesla Cybertruck.

O acidente foi registrado nesta segunda-feira, em uma das maiores avenidas de Tampa, na Flórida. O Cybertruck parece ter ficado com poucos danos após a colisão. O eixo dianteiro parece não ter sofrido com o impacto, embora a lataria tenha ficado “rasgada” com a batida.

Cybertruck parece ter ficado com poucos danos após a colisão Cybertruck parece ter ficado com poucos danos após a colisão (Redes Sociais/Reprodução)

Já o Sentra ficou com a dianteira destruída. O motor, toda a dianteira do carro e toda estrutura até a coluna A ficaram destruídos com o impacto, o que certamente levará a uma perda total.