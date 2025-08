Nova geração da Triumph Speed Twin 900 2025 estreia no Brasil com novidades Garantia é ampliada e motocicleta ganha novidades de estilo, mantendo perfil retrô Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h16 ) twitter

Triumph Speed Twin 900 Triumph/Divulgação

A Triumph lança no Brasil a linha 2025 da Speed Twin 900. A nova geração chega às concessionárias com preço inicial de R$ 61.190 com atualizações no design, melhorias mecânicas e novos recursos eletrônicos.

Visualmente, a Triumph Speed Twin 900 ganha tanque redesenhado, novos acabamentos refinados e rodas fundidas com raios usinados. O farol de LED reforça o estilo retrô da moto. O assento é novo, está a 780 mm do solo — podendo ser reduzida para 760 mm com banco acessório — e o chassi traseiro foi refeito para oferecer melhor encaixe ao piloto e aumentar o espaço para as pernas.

Triumph Speed Twin 900 Triumph/Divulgação

A nova Speed Twin 900 2025 adota garfo dianteiro invertido Marzocchi de 43 mm e suspensão traseira com reservatório piggy-back ajustável. O braço oscilante em alumínio, mais leve e rígido que o de aço da Bonneville T100, substitui o anterior. Os freios foram atualizados com pinça radial de quatro pistões e disco de 320 mm na dianteira, aumentando a eficiência da frenagem.

Motor da Speed Twin 900

O motor Bonneville Twin de 900 cm³ permanece com potência de 65 cv a 7.500 rpm e torque de 80 Nm a 3.800 rpm. O câmbio é de cinco marchas. Segundo a Triumph, o consumo médio é de 4,0 l/100 km, e o tanque de 12 litros garante boa autonomia.

A linha 2025 avança também na eletrônica embarcada. Agora, o modelo oferece ABS com atuação em curvas, controle de tração comutável, modos de condução Road e Rain, acelerador eletrônico e novo painel digital com display LCD e tela auxiliar em TFT. A conectividade inclui Bluetooth, entrada USB-C e suporte para acessórios como piloto automático, manoplas aquecidas e TPMS.

Triumph Speed Twin 900 Triumph/Divulgação

O intervalo de manutenção foi estendido para 16.000 km ou 12 meses, ajudando a reduzir o custo de propriedade. A Triumph oferece mais de 75 acessórios para personalização, além de nova paleta de cores: Pure White com faixas azul e laranja, Aluminium Silver com acabamento clássico e Phantom Black com detalhes em cinza escuro e dourado.

