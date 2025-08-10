Novas Ram 2500 e 3500: versões, equipamentos e preços Picapes são oferecidas com valores entre R$ 559,9 mil na 2500 e R$ 679,9 mil na 3500 Longhorn Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 11h00 ) twitter

Ram 2500 e 3500 Ram/Divulgação

Renovadas nesta semana, a Stellantis lançou a Ram 2500 e 3500 com mudanças visuais, motor mais potente e itens inéditos. Alinhadas aos modelos de versões vendidos nos Estados Unidos, as picapes comemoram os 20 anos da presença da 2500 no país.

Ram 2500 e 3500 Ram/Divulgação

A grande novidade da linha é o motor Cummins 6.7 turbodiesel de seis cilindros, agora com 436 cv e 149 kgfm de torque, o que representa até 59 cv e 32 kgfm a mais em relação à geração anterior. O conjunto é acompanhado por transmissão automática de 8 marchas e tração 4x4 com reduzida.

Ram 2500 e 3500 Ram/Divulgação

A caçamba tem 1.240 litros com abertura elétrica, iluminação, divisor e tomadas. As versões contam com sistema Rambox nas laterais, oferecendo 122 litros extras de armazenamento com possibilidade de ligação para equipamentos elétricos. A suspensão traseira varia: molas helicoidais na 2500 e feixe de molas na 3500.

Ram 2500 e 3500 Ram/Divulgação

Ademais, o Brasil é o maior mercado da marca fora da América do Norte. Até julho, foram emplacadas 15.800 unidades da Ram no país, sendo 2.451 das versões 2500 e 3500, que representam 69% do segmento de picapes grandes.

Versões, equipamentos e preços

A Ram 2500 Laramie - R$ 559.990 - essa versão traz painel digital de 12,3”, central multimídia vertical de 12”, sistema de som Alpine com 9 alto-falantes, bancos dianteiros com ventilação e aquecimento, pacote completo de assistências de condução (como ACC, alerta de colisão e permanência em faixa), câmera 360°, Ram Connect e capacidade de reboque de até 8,9 toneladas.

Ram 2500 e 3500 Ram/Divulgação

Ram 3500 Laramie Night Edition - R$ 619.990 - essa configuração adiciona tela multimídia de 14,5”, sistema de som premium Harman Kardon com 16 alto-falantes, capô esportivo, rodas de 18” pretas, acabamento escurecido e estribos laterais elétricos. A capacidade de carga sobe para 1.597 kg e reboque para até 9 toneladas.

Ram 2500 e 3500 Ram/Divulgação

Ram 3500 Longhorn - R$ 679.990 - essa opção traz todos os itens anteriores, mais acabamento interno exclusivo com couro marrom e madeira, painel com apliques cromados, bancos com filigranas, tela de 10,25” para o passageiro e espelho retrovisor digital. É a configuração mais completa e voltada para clientes que buscam conforto aliado à capacidade de trabalho pesado.

