Novo Pajero Sport ganha atualização na Ásia: veja como ficou

Pajero Sport é líder de vendas especialmente no sul da Ásia em mercados como a Tailândia Pajero Sport é líder de vendas especialmente no sul da Ásia em mercados como a Tailândia (Mitsubishi/Divulgação)

A Mitsubishi acaba de atualizar o visual e a lista de equipamentos do Pajero Sport. O estilo da dianteira Dynamic Shield adota um perfil mais anguloso, com uma nova grade e rodas, além de receber um novo motor da Triton. Essa novidade está chegando primeiro à Ásia, mas não deve demorar para chegar ao Brasil, pois o modelo asiático também abastece nosso mercado.

Por dentro há novo painel digital, volante, novos comandos na porção central do console Por dentro há novo painel digital, volante, novos comandos na porção central do console (Mitsubishi/Divulgação)

A dianteira do Pajero Sport passa por mudanças significativas, com um novo preenchimento da grade utilizando uma malha, uma nova grade com um design mais anguloso e novos para-choques mais destacados. Na moldura central, há frisos que também diferenciam o desenho. Enquanto a traseira permanece sem alterações, há a adição de um novo defletor de ar com efeito decorativo.

Traseira fica sem alterações há um novo defletor de ar de efeito decorativo Traseira fica sem alterações há um novo defletor de ar de efeito decorativo (Mitsubishi/Divulgação)

Os asiáticos também têm acesso à versão Elite Edition, que apresenta grade e detalhes na cor cinza. O Pajero Sport é líder de vendas, especialmente no sul da Ásia, em mercados como a Tailândia, onde há uma grande demanda por SUVs tradicionais de sete lugares.

SUVs tem pode levar até sete lugares SUVs tem pode levar até sete lugares (Mitsubishi/Divulgação)

Por dentro, o Pajero Sport apresenta um novo painel digital, volante atualizado e novos comandos na porção central do console. Além disso, os bancos em couro receberam uma costura mais clara, e dependendo da versão, podem contar com revestimento em dois tons.

Enquanto no Brasil a Mitsubishi (representada pela HPE) registrou o desenho da nova picape, o Pajero Sport também estreou com o motor revisado. Trata-se do motor 4N16 de 2,4 litros, com 184cv e 43kgfm de torque, combinado com um câmbio automático de seis marchas. O motor utiliza o sistema de tração integral Super Select 4WD-II, já utilizado em outros modelos da marca, com comandos eletrônicos.