Novo T-Cross Extreme tem proposta off road e pintura fosca de série SUV tem motor 250TSI, acabamento especial e pode passar dos R$ 200 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/04/2025 - 12h20 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr 04.04.202

A Volkswagen apresenta hoje durante a Expo Londrina o T-Cross Extreme, SUV compacto líder em vendas com apelo off road e inédita pintura fosca além do Nivus Sense, nova versão de entrada do modelo cupê.

Marcos Camargo Jr 04.04.202

A tecnologia usa um polímero fosqueante ao verniz com até 25% de brilho. Baseado na versão Highline, o T-Cross tem o nível mais alto de equipamentos da Gama com teto solar, bancos específicos da versão, emblemas na coluna C em verniz e nas portas em adesivos, teto e retrovisor em preto ninja e rodas aro 17 com desenho específico e acabamento diamantado. Os bancos são em couro com acabamento do logotipo em baixo relevo.

Marcos Camargo Jr 04.04.202

O painel segue o formato do T-Cross com painel revestido parcialmente nas cores cinza Olivier e multimídia VW Play Connect e aplicativo Meu VW 2.0

Marcos Camargo Jr 04.04.202

Com proposta visual off road o T-Cross Extreme também tem pacote ADAS nível II com frenagem e alerta de frenagem, controle de Cruzeiro adaptativo entre outros itens. Baseado na versão Highline, o T-Cross Extreme chega por R$ 188,9 mil, mas o pacote ADAS custa R$ 4.150 adicionais e o teto SKY View por R$ 7.550 e tem opções de cores especiais e o cinza Oliver por R$ 1.750.

‌



Marcos Camargo Jr 04.04.202

Segundo Ciro Possobom, a proposta surgiu dentro da fábrica com a ousadia dos designers. O mais complicado foi a programação da pintura especial com a ousadia dos engenheiros em proporem algo diferente para o T-Cross. A Volkswagen também confirmou o plano de investimento de R$ 20 bilhões na América do Sul para renovar o portfólio de produtos com a nova Amarok que chega em 2026 e a produção do Polo Track e do Virtus também em São Bernardo do Campo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.