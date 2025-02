Novo Volkswagen T-Roc é revelado: o que esperar do SUV do Gol? Novidade no segmento, T-Roc será posicionado entre o T-Cross e Tiguan para conviver com o Taos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/01/2025 - 21h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h00 ) twitter

Redes Sociais/Reprodução

O Volkswagen T-Roc, que foi lançado em 2017, teve imagens vazadas da próxima geração. A ideia é que ele seja lançado na Europa mas também há rumores de que o SUV médio cupê seja produzido por aqui.

No Brasil o Taos nunca foi um best seller. Vem do México com um pacote mediano de equipamentos ao mesmo preço dos demais concorrentes. Já com o T-Roc a ideia é trazer jovialidade e possivelmente uma motorização híbrida associada ao motor 1.5 TSI EVO.

Redes Sociais/Reprodução

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o Volkswagen T-Roc por completo. O SUV traz o novo acabamento visual da marca com faróis em forma de gota, ampla grade frontal no formato de colmeia e capô liso. Já a traseira tem a coluna “C” com teto caído e as lanternas estão colocadas sobre a tampa traseira e para-choques.

‌



As rodas têm acabamento fechado, o que pode indicar eletrificação, além de ter formato em estrela. A dianteira ainda traz uma faixa, que deve ser iluminada por LED. Todavia, não há imagens internas.

‌



Redes Sociais/Reprodução

Em relação à mecânica, a Volkswagen ainda não divulgou nenhuma informação sobre os motores mas a especulação é que ele venha híbrido com produção concentrada em São Bernardo do Campo.

‌



