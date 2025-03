Novo Volkswagen Tera virá com motor 170TSI e não 200TSI SUV flagrado após a apresentação confirma emblema da versão mais fraca do motor turbo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Placa Verde/Reprodução

Durante a apresentação do Tera feita no Carnaval do Rio de Janeiro a Volkswagen não detalhou nem confirmou qual versão do motor TSI estará disponível no SUV compacto. Durante o final de semana, um flagra do carro na estrada confirmou que a Volkswagen vai usar o 170TSI, a versão com 116cv do propulsor tricilíndrico.

Placa Verde/Reprodução

O flagra, que foi feito pelo Instagram Placa Verde, mostra o SUV compacto com rodas aro 17, freios a disco na traseira e detalhes estéticos da versão Outfit.

Placa Verde/Reprodução

O Tera ficará abaixo do Nivus, que tem o motor 200TSI com 128cv, e a escolha do 170TSI ajudará neste posicionamento distinto entre os dois produtos.

Volkswagen/Divulgação

Espera-se que o Volkswagen Tera tenha preços entre R$ 110 e R$ 130 mil, justamente abaixo do Nivus em sua versão de entrada da linha 2025.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.