Conheça a versão de entrada do Volkswagen Tera flagrado em SP

Placa Verde/Reprodução

O Volkswagen Tera já foi apresentado ao vivo mas os processos finais de validação do produto seguem até o lançamento marcado para junho conforme o R7-Autos Carros já apurou com exclusividade. Agora foi a vez de um flagra que mostra uma versão de entrada do Tera que apareceu em Ubatuda, litoral Norte de SP.

Placa Verde/Reprodução

As imagens foram publicadas no perfil Placa Verde do instagram e mostram disfarces em logotipos e na comunicação visual que exibe com mais detalhes a versão de entrada do SUV compacto.

Placa Verde/Reprodução

No carro é possível perceber que se trata de uma versão de entrada por detalhes como as calotas de cor preta como no Polo Track. O veículo também estava com uma carretinha para mostrar, provavelmente, a capacidade de tração do Tera.

Placa Verde/Reprodução

É bem provável que a versão de entrada do Tera use o motor 1.0 MPI de 77/84cv e 10kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco velocidades. Como as imagens mostram, a grade simplificada e menos detalhes estéticos.

Marcos Camargo Jr. 03.03.2025

Apesar disso, rack de teto, retrovisor na cor do carro e outros detalhes devem estar presentes no Tera de entrada. O lançamento é esperado para antes de junho quando ele efetivamente deve chegar ao mercado.

SUV MAIS BARATO DA VOLKWAGEN? O TERA FOI REVELADO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.