Ora 03 ganha aplicativo e estepe na linha 2025: veja os preços Marca manteve o mesmo conjunto para as duas versões do modelo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h00 )

GWM/Reprodução GWM/Reprodução

Lançado no final de 2023 o GWM Ora 03 ganha pequenas atualizações para as versões Skin e GT. Mantendo o design e a motorização há mudanças como a inclusão do estepe, que passa a ser parte do conjunto de equipamentos de série, além da possibilidade de conectividade com o aplicativo My GWM, que permite o monitoramento e o controle remoto de diferentes funções do veículo.

GWM/Reprodução GWM/Reprodução

O aplicativo traz ferramentas úteis como Localização do veículo em tempo real; Geo-fence (cerca virtual) para alertas de movimentação fora da área delimitada; Ligação remota do ar-condicionado; Monitoramento da carga da bateria; Consulta do odômetro e autonomia; função Trava e destrava das portas; Alerta de janelas e teto solar abertos; Monitoramento da pressão e temperatura dos pneus; Acionamento remoto da buzina e apa de estações de recarga, com opção de pagamento via app.

Motor não mudou

No quesito de motorização, a GWM manteve o mesmo conjunto para as duas versões do Ora 03 com um motor elétrico de 171 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. Além de detalhes estéticos, uma das diferenças entre os modelos está na capacidade da bateria. Para o Ora 03 Skin é utilizado uma bateria com capacidade para 48 kWh, já na versão GT a capacidade é maior, com 63 kWh.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

Entre o pacote de segurança e detalhes interno, o Ora 03 conta com Piloto automático inteligente, sete airbags, Alerta e Frenagem Autônoma de Emergência, Assistente ativo de ponto cego, painel de instrumentos e central multímidia integradas, que formam duas telas de 10,25 polegadas. O sistema multimídia permite conexão aos sistemas Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Na versão GT há reconhecimento de placas de velocidade e Visão 360° com nove modos de visualização.

Preços e versões do Ora 03 2025

Ora 03 Skin Special Edition: R$ 149.990

Ora 03 Skin 2025: R$ 159.990

Ora 03 GT 2025: R$ 187.000

