Outono e inverno: como evitar que seu carro vire uma fonte de bactérias Não estamos falando de revisão mecânica mas sim do interior do carro

Agora as temperaturas começam a baixa de forma mais frequente sinalizando a entrada do outono e, com isso, o cuidado com o veículo nessa fase do ano é muito importante. E não estamos falando de revisão mecânica mas sim do interior do carro. Muita gente não sabe mas o automóvel pode se tornar uma fonte de bactérias especialmente nessa época do ano.

Os tecidos, forrações e mesmo couro do carro podem se tornar depósito de sujeira o que facilita o acúmulo e a proliferação de bactérias. Como evitar isso? Alguns passo simples podem ajudar.

Faça uma limpeza visual: não deixe que restos de comida fiquem no carro. Embalagens, restos de alimentos e outros itens podem alimentar insetos e servir como fonte de proliferação de bactérias. Este é só o primeiro passo.

Aspire o veículo: aspirar os bancos, tapetes, carpetes e forrações também deve ser rotina. Na aspiração é importante prestar atenção aos cantinhos e frestas entre os bancos e o console.

Limpa carpetes: use espuma ou produtos de limpeza interna para uma operação das mais importantes nessa época do ano. Remova toda a sujeira do interior e com auxílio de uma esponja esfregue o produto no carpete e nos bancos tomando cuidado para não encharcar. Há produtos em formato de espuma que são fáceis de usar e removem fungos e bactérias. Para remover o produto use um pano de microfibra seco e se ele for de tecido claro você vai reparar a cor da sujeira.

Limpeza de painéis: além dos bancos e carpetes, o painel também requer atenção. Há produtos de espuma ou de limpeza para painel que também removem sujeira e evitam a proliferação de fungos e bactérias. Existem produtos específicos chamados “APC” para limpeza de plásticos no carro. Basta aplicar com pano úmido e remover com pano seco.

Ligue o ar condicionado com frequência: mesmo que esteja frio ligue o ar condicionado mesmo que seja por alguns minutos. Ele evitará a formação de sujeira na tubulação se funcionar um pouco a cada semana. Aproveite a checagem e faça a troca do filtro de cabine em casa de troca de óleo ou no seu mecânico de confiança. O filtro de cabine evitará a entrada de sujeira em excesso no sistema do ar condicionado. A saúde agradece.





