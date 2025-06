Peugeot 208 elétrico ganha versão elétrica mais potente Hatch é o primeiro elétrico da marca francesa a usar a denominação GTi Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peugeot 208 elétrico ganha versão elétrica mais potente Peugeot/Divulgação

A Peugeot mostrou na Europa o novo E-208 GTi, elétrico compacto da marca que utiliza a sigla GTi, que equipou os primeiros veículos esportivos com injeção eletrônica da fabricante. O hatch entrega 280cv, acelera de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e tem velocidade máxima de 180 km/h.

Peugeot 208 elétrico ganha versão elétrica mais potente Peugeot/Divulgação

Na parte dinâmica, o chassi tem bitolas mais largas em 56 mm na dianteira e 27 mm na traseira, enquanto a altura foi reduzida em 30 mm. As rodas são de 18 polegadas com design perfurado para auxiliar na refrigeração dos freios. Há ainda difusor traseiro em preto brilhante, spoiler dianteiro e detalhes em vermelho nos para-lamas.

Peugeot 208 elétrico ganha versão elétrica mais potente Peugeot/Divulgação

Mecanicamente, o E-208 GTi tem motor elétrico M4+ com torque máximo de 35,2 kgfm, enquanto a bateria é fornecida pela chinesa CATL e possui capacidade de 54 kWh. A autonomia declarada é de 350 km no ciclo WLTP, com carregamento de 20% a 80% em cerca de 30 minutos em carregadores de 100 kW. O hatch também conta com diferencial de deslizamento limitado integrado ao redutor, para melhorar a tração em saída de curvas.

Peugeot 208 elétrico ganha versão elétrica mais potente Peugeot/Divulgação

Internamente, o modelo elétrico traz materiais como Alcantara, bancos dianteiros com maior apoio lateral e detalhes em vermelho nos cintos, carpetes, costuras do painel e nas molduras do volante.

‌



Peugeot 208 elétrico ganha versão elétrica mais potente Peugeot/Divulgação

A Peugeot não informou a data de início das vendas nem o valor do E-208 GTi, que será fabricado na França. No Brasil, a marca chegou a vender o E-208, mas descontinuou a comercialização do modelo devido à baixa procura e em favor do E-2008, atualmente vendido por R$ 269.990.

Peugeot 208 Turbo usado: Vale a Pena? E a manutenção? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.